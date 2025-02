Une demeure spacieuse conçue pour deux artistes est actuellement en vente au Portugal, à Salvada e Quintos, Beja, pour la somme de 2,8 millions d’euros. Cette propriété, d’une superficie de 5 435 pieds carrés et comprenant 7 chambres et 3 salles de bains, a été conçue par l’architecte renommé Bartolomeu Costa Cabral.

Un chef-d’œuvre au cœur de la campagne

Cette maison a été spécialement conçue et construite par Bartolomeu Costa Cabral pour deux artistes, à la fois comme leur domicile familial de rêve et leur espace de travail. Située au milieu des douces collines de l’Alentejo, elle se distingue comme une œuvre d’art unique. Les principaux bâtiments et studios d’art sont entourés de neuf hectares de chênes-lièges et de chênes, offrant des vues imprenables sur l’horizon dans toutes les directions.

La propriété se compose de deux volumes distincts, chacun ayant sa propre entrée, mais tous deux reliés par un patio central qui sert d’espace extérieur ombragé pour les repas. L’ensemble de la propriété allie durabilité et finitions modernes, avec des panneaux solaires, un système de refroidissement d’eau de toit, et des fenêtres et des armoires sur mesure.

Une immersion au cœur de la campagne portugaise

Nichée au cœur de la campagne portugaise, cette maison offre une intimité rare, les voisins étant rares et éloignés. Les propriétaires actuels utilisent une grande pièce semi-finie comme espace de studio. Cependant, le bâtiment est autorisé à des fins résidentielles, ce qui signifie que l’atelier, moyennant quelques rénovations, peut également servir de chambre.

Les visiteurs entrent dans la propriété par une cour dotée d’une fontaine et de deux orangers. L’architecte Bartolomeu Costa Cabral a utilisé des murs en terre battue, une technique de construction ancienne de la région, dans toute la villa. La piscine d’eau salée est revêtue de pierre de greenschist et est située sur le flanc sud de la maison, surplombant un bosquet de citronniers et d’orangers.

Une véritable œuvre d’art vivante

Cette maison représente bien plus qu’une simple propriété. Elle incarne l’union parfaite entre l’art, l’architecture et la nature. C’est un espace qui inspire la créativité et invite à la contemplation. Son design unique et sa localisation pittoresque en font une véritable œuvre d’art vivante.

En conclusion, cette demeure spacieuse de deux artistes au Portugal est bien plus qu’une simple maison. C’est un lieu où l’art, l’architecture et la nature se rencontrent pour créer une expérience unique. Nul doute que celui ou celle qui aura la chance de l’acquérir pourra profiter d’un véritable havre de paix, entre créativité et sérénité.