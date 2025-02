Une Maison Sauvage de 2,5M$ à Philadelphie qui Allie Style Victorien, Grange, et Atelier de Forgeron

Dans un quartier pittoresque de Philadelphie, au 761-65 North 26th Street, se trouve une propriété unique qui a récemment fait tourner les têtes avec son mélange inattendu de styles architecturaux. Construite en 1887, cette maison de 3 800 pieds carrés, comprenant 3 chambres et 2,5 salles de bains, est actuellement sur le marché pour la somme de 2,5 millions de dollars. Son histoire fascinante remonte à 1976, lorsque l’architecte Frank Weise a entrepris une rénovation ambitieuse qui a transformé cette propriété en un véritable chef-d’œuvre architectural.

Une Fusion Inattendue de Styles

Ce qui rend cette maison si unique, c’est sa capacité à marier harmonieusement un atelier de forgeron datant de 1877, une grange en pierre rénovée, et une demeure victorienne d’une élégance imposante. L’atelier de forgeron a été transformé en un garage ultramoderne pouvant accueillir deux voitures, avec un sol en polymère, un nouveau système électrique, des portes de garage contrôlées par une application, et la possibilité d’installer un ascenseur pour une troisième voiture. La grange et la maison ont été combinées pour créer 3 800 pieds carrés de logements des plus exquis. Une connexion Art Déco a été installée dans les années 1970, ajoutant un intérêt visuel à la structure et fusionnant les deux bâtiments. Un balcon relie la grange et la maison au deuxième étage, menant à deux chambres supplémentaires, l’une avec des étagères intégrées et l’autre donnant sur la salle à manger avec un lit Murphy sur mesure.

Des Caractéristiques uniques

En explorant la propriété, on découvre une sauna suédoise adjacente à la salle de bain principale, un lustre Bocci importé qui s’étend sur deux étages depuis une chambre jusqu’au salon, ainsi qu’une cour en pavés complètement fermée abritant un jardin luxuriant. Malgré son intérieur spacieux, la maison présente une façade relativement discrète donnant sur la rue, cachant ainsi ses trésors architecturaux à l’intérieur.

Le Point de Vue d’un Expert

Will Allstetter, écrivain, designer et ingénieur logiciel basé à New York, a partagé ses réflexions sur cette propriété fascinante. Selon lui, « Cette maison incarne véritablement l’audace architecturale et la créativité sans bornes. La fusion de styles et d’éléments historiques crée une atmosphère unique et captivante, idéale pour les amateurs d’art et d’histoire. » Son analyse souligne l’importance de l’histoire et du design dans cette maison exceptionnelle.

Conclusion

En somme, la Maison Sauvage de Philadelphie est bien plus qu’une simple propriété. C’est un témoignage de l’ingéniosité humaine et de la capacité à transformer un lieu autrefois simple en une œuvre d’art architecturale. Avec son mariage réussi de styles victorien, grange et atelier de forgeron, cette maison offre une expérience de vie unique à ceux qui ont le privilège de la découvrir. Que ce soit pour son histoire fascinante, ses caractéristiques uniques ou son ambiance envoûtante, cette propriété incarne l’essence même de la créativité et du raffinement.