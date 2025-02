Une Maison Rénovée des Années 1940 à Nashville: Absolument Adorable

Au 1314 Newman Ave à Nashville, Tennessee, une propriété exceptionnelle est actuellement en vente au prix de 1 250 000 € par Matthew Marcus chez Zeitlin Sotheby’s International Realty. Cette maison, située près de Riverside Village dans l’est de Nashville, allie l’histoire et le charme d’un cottage du nord-est à l’extérieur avec sa façade sombre, ses pignons inclinés et sa fondation en pierre exposée. Cependant, à l’intérieur, on découvre une atmosphère chaleureuse, texturée et confortable, mise en valeur par les sols en chêne blanc en chevron et les détails réfléchis.

Une Rénovation Complète

La maison d’origine des années 1940 a été entièrement rénovée : les plafonds ont été rehaussés à neuf pieds au niveau principal, tandis que des fenêtres personnalisées noires d’Andersen ont été ajoutées côté sud et est pour laisser entrer la lumière naturelle, créant ainsi une atmosphère de retraite privée. Le plan d’étage semi-ouvert s’écoule pour maintenir la cuisine et les espaces de vie ensemble tout en séparant la salle à manger par une ouverture encadrée avec des fenêtres orientées vers la lumière du soir à l’ouest. La cuisine est équipée d’appareils de la série Café, d’une cuisinière à gaz, de comptoirs en pierre de savon noir et d’un îlot en marbre de Carrara en cascade. La maison est également équipée d’une isolation phonique et de portes pleines.

La Suite Principale

La suite principale bénéficie de plafonds voûtés de 13 pieds et de fenêtres à triple battant qui inondent l’espace de lumière naturelle. La salle de bains principale est imprégnée de pierre et de bois, reflétant le paysage naturel, et est équipée d’une baignoire en surface solide de 72 pouces. Le niveau inférieur met en valeur le charme historique de la maison avec sa fondation en pierre exposée d’origine, ses planchers en béton isolé et ses tons de bois de chêne blanc.

Détails de la Propriété

– Chambres: 4

– Salles de bain: 4 complètes

– Année de construction: 1935

– Pieds carrés: 2 664

– Superficie du terrain: 0,27 acres

Le Point de Vue de Jen, Fondatrice de Rogue Habits

Jen, fondatrice de Rogue Habits, est généralement en train d’écrire, de se promener ou de manger; poursuivant sa soif insatiable de nouilles, de voyages et de design.

Cette maison rénovée des années 1940 à Nashville ne manque pas de caractère et de charme, tout en offrant des équipements modernes et des finitions haut de gamme. Avec une attention méticuleuse aux détails et une esthétique chaleureuse, cette propriété est un véritable bijou niché dans le quartier prisé de Riverside Village. La fusion entre l’histoire et la modernité crée une expérience résidentielle unique qui capture l’imagination et le cœur des visiteurs.À travers chaque pièce, chaque fenêtre et chaque finition, cette maison raconte une histoire de transformation et de raffinement, offrant un refuge luxueux et accueillant à ceux qui ont le privilège d’y entrer.