Maison Nirvana : une maison de trois étages s’élève du sol comme un jardin

Située dans le cadre pittoresque de Pilar, en Argentine, la Maison Nirvana d’AtelierM réinvente les limites de l’architecture résidentielle. Surplombant un terrain de polo, cette maison de 3 767 pieds carrés allie innovation, durabilité et un engagement à se fondre dans son environnement. Le résultat est une demeure qui transcende la simple fonctionnalité, offrant à ses habitants une connexion harmonieuse avec le monde naturel.

Au cœur de la Maison Nirvana se trouve un concept non conventionnel – un jardin à trois niveaux qui semble s’élever organiquement de la terre, surmonté d’un toit vert luxuriant. Ce détail assure à la maison une intégration sans effort dans le terrain environnant, créant un dialogue entre la structure et l’environnement. Les lignes fluides et les contours organiques du design reflètent la topographie ondulante, formant une résidence qui semble avoir poussé du sol lui-même.

Le béton et le bois ont été délibérément choisis comme matériaux principaux, sélectionnés pour leur durabilité, leur faible entretien et leur capacité à développer une patine naturelle avec le temps. Ces matériaux renforcent non seulement la longévité de la structure, mais approfondissent également sa connexion visuelle et texturale avec le paysage.

Zones Publiques et Privées

La maison est divisée en deux zones principales – publique et privée – chacune conçue dans des buts distincts mais interconnectés. Le rez-de-chaussée comprend des espaces de vie, salle à manger et cuisine à aire ouverte qui dissolvent les frontières entre l’intérieur et l’extérieur. De grandes fenêtres et des portes coulissantes laissent entrer la lumière naturelle et offrent des vues imprenables sur les jardins.

Le niveau supérieur abrite les quartiers privés, y compris des chambres conçues comme des retraites tranquilles. Ces espaces offrent des vues panoramiques sur le terrain de polo et au-delà, favorisant un sentiment de calme et d’introspection. Un élément d’eau soigneusement placé agit comme le cœur méditatif de la maison, reflétant la lumière du soleil à travers l’espace.

Approche Durable

La Maison Nirvana incarne une approche avant-gardiste de la durabilité, incorporant des principes de design passif pour minimiser son empreinte environnementale. Une orientation stratégique permet une lumière naturelle et une circulation d’air optimales, réduisant la dépendance aux systèmes d’éclairage artificiel et de climatisation. En priorisant l’efficacité et la durabilité, la maison respecte non seulement son environnement, mais améliore également le confort de ses occupants.

Le choix de matériaux nobles – tels que le béton et le bois – assure que la maison vieillit gracieusement, maintenant son intégrité esthétique tout en nécessitant un entretien minimal. Cet engagement envers la durabilité s’étend à l’intégration de la végétation, avec de la verdure qui cascade sur les trois niveaux du jardin, unissant la maison à son environnement verdoyant.

Pour plus d’informations sur la Maison Nirvana ou les projets d’AtelierM, visitez atelierm.ar.

Photographie par AtelierM, courtoisie de BowerBird.

Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle détient un BFA en photographie de SCAD et est généralement en train de chercher des objets vintage, de faire des mots croisés du New York Times à l’encre, ou de retravailler des listes de lecture sur Spotify.