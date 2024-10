Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a adopté la famille nucléaire comme structure principale des ménages, faisant écho à l’affirmation de l’anthropologue George Murdock de son universalité. Cependant, ces dernières années, la prévalence des ménages nucléaires a diminué – un changement reflétant le désir d’échapper aux pressions de se conformer à l’unité familiale étroitement liée. En réponse à ces dynamiques évolutives, les architectes au Japon repensent la conception de la maison elle-même, visant à alléger les exigences d’une cohésion constante au sein des familles. À Saitama, au Japon, la Maison Kumagaya, conçue par CHOP+ARCHI, est un exemple d’espace redéfini par ce changement culturel.

Cette approche de conception brise le noyau traditionnel en introduisant un vide cruciforme central qui divise la maison en quatre espaces distincts. Le concept s’inspire de la disposition “ta-no-ji”, nommée d’après le caractère chinois pour champ de riz, qui présente un agencement en forme de grille. Contrairement à la configuration traditionnelle, où les espaces se chevauchent, le vide agit comme un tampon, créant une séparation entre les pièces tout en maintenant une connexion subtile entre elles. Chaque espace reste lié à l’extérieur, assurant un sentiment d’ouverture et de fluidité.

Cette approche de conception introduit l’air comme élément clé dans la maison. Le vide central agit comme un tampon, réduisant la tension entre les membres de la famille et allégeant la pression de fonctionner comme une seule unité. En utilisant l’espace ouvert au lieu de murs solides pour diviser les zones, la conception crée un environnement calme et flexible. Cela permet aux familles modernes de s’adapter aux besoins changeants tout en maintenant un sentiment de stabilité et de connexion, tout en respectant les principes de conception japonaise traditionnelle. Cet équilibre résulte en un espace de vie à la fois frais et familier.

Pour plus d’informations sur CHOP+ARCHI, visitez choparchi.com.

Photographie de Masao Nishikawa.

