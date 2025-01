Une maison historique en stuc de 1913 à Atlanta est en vente pour 3,5M €

Une pièce historique à vendre

La maison située au 31 Lafayette Drive NE à Atlanta, en Géorgie, est actuellement proposée à 3 595 000 $ par Will Letton chez Atlanta Fine Homes Sotheby’s International Realty. Construite en 1913 dans le style italien par l’architecte renommé du Fox Theatre, P. Thornton Marye, cette maison en stuc repose sur une colline douce dans le pittoresque Ansley Park. Surplombant le parc Winn, des escaliers en pierre mènent à un patio bordé de briques qui s’étend sur toute la façade, et une entrée voûtée préface le porche couvert et la double porte d’entrée.

Un mélange harmonieux d’ancien et de moderne

L’entrée invite à un mélange harmonieux entre l’ancien et le moderne. La maison est marquée par un sol en carrelage de marbre avec un motif géométrique fort qui contraste magnifiquement avec les portes en acier noir, le schéma de couleurs neutres et les boiseries étendues le long des murs. Le salon formel accueillant dispose de portes pliantes s’ouvrant sur le patio avant, de moulures couronnées ornées de feuilles d’acanthe, d’une cheminée audacieuse de style Goyard et de sols sombres avec une incrustation périphérique sombre.

Un espace de vie luxueux

Le salon familial adjacent est spacieux et présente des moulures de juge, un luminaire moderne et un éclairage périphérique pour mettre en valeur les œuvres d’art. La salle familiale mène à la cuisine impressionnante et lumineuse, équipée d’un îlot surdimensionné avec des sièges, des comptoirs en marbre, des armoires jusqu’au plafond, une cuisinière à gaz avec un robinet d’eau, des garages pour appareils électroménagers, un coin repas décontracté avec un banc en baie vitrée, et un mur de portes vitrées s’ouvrant sur le patio arrière et la cheminée extérieure.

Une oasis de détente

À l’étage, détendez-vous dans la suite principale spacieuse, qui comprend une grande chambre, une cheminée, un bar du matin et une luxueuse salle de bains attenante avec des lavabos doubles, des sols en carrelage de cent, une douche à vapeur en verre sans soudure avec plusieurs pommes de douche, et une baignoire séparée. Un grand dressing avec un îlot de rangement et des aménagements intégrés garantit qu’il y a une place pour tout, et la deuxième buanderie attenante offre une commodité infinie. Ce niveau comprend également un bureau/chambre baigné de soleil bordé de fenêtres sur trois côtés, une chambre d’amis spacieuse et deux salles de bains, chacune avec des lavabos doubles, une baignoire et une douche.

L’art de vivre en plein air

Le sous-sol non aménagé est parfait pour le rangement ou pour être utilisé comme salle de sport, avec un sauna. À l’extérieur, la cour arrière pour divertir ravit avec une cheminée extérieure, un coin barbecue intégré avec un Big Green Egg, et beaucoup d’espace pour des sièges et une table à manger. Cet espace entièrement clôturé mène à une maison de voiture avec un garage pour deux voitures et une suite d’invités d’une chambre au-dessus.

Détails de la liste

– Chambres : 4

– Salles de bains : 5 complètes

– Année de construction : 1913

– Pieds carrés : 4 211

– Taille du terrain : 0,22 acres

