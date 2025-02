Maison en chêne: une fusion parfaite de la nature et de l’architecture

Nichée dans la municipalité de Pedrezuela, à Madrid, en Espagne, la Oak House conçue par MUKA Arquitectura démontre comment l’architecture peut s’intégrer harmonieusement dans son environnement naturel. En s’inspirant des caractéristiques déterminantes du site – une paire de majestueux chênes, une surface d’eau réfléchissante et l’horizon expansif – cette maison façonne un lieu qui répond et respecte l’environnement.

L’orientation et la forme de la maison sont dictées par son contexte. L’entrée sud, une courbe subtile et continue, crée une transition douce vers l’habitation. Pendant ce temps, la façade nord, dotée d’un impressionnant mur de verre à double hauteur, embrasse le paysage tout en se courbant subtilement pour accueillir un chêne existant. Ces gestes délibérés soulignent la déférence de la structure envers la nature, capturant l’essence de ce qui existait auparavant et de ce qui a été introduit.

Un élément clé du design est l’interaction entre les vues et la topographie. La façade orientée nord tire parti du terrain en pente, positionnant les espaces intérieurs dans une séquence diagonale qui améliore à la fois la circulation spatiale et la pénétration de la lumière naturelle. Cet agencement en cascade garantit que chaque niveau est baigné de lumière naturelle tout en maintenant une forte connexion avec l’extérieur.

D’un point de vue structurel, la maison est une étude de l’efficacité et de la cohérence des matériaux. Le béton sert à la fois d’élément structurel principal et de caractéristique esthétique déterminante. Son adaptabilité permet la création de plateformes flottantes qui forment une expérience spatiale continue et ascendante. Ce chemin ascendant – traversant des zones communes à la base jusqu’aux espaces privés isolés aux niveaux supérieurs – établit un gradient d’intimité et de fonction.

Avez-vous remarqué la baignoire en béton flottante attachée à la douche dans la colonne cylindrique ? Les occupants peuvent se prélasser tout en admirant les vues environnantes encadrées par le mur de fenêtres.

La technique de construction utilise une coque de béton à deux couches avec une isolation intégrée, brouillant la frontière entre l’intérieur et l’extérieur. Cette approche monolithique garantit que le matériau remplit plusieurs rôles, de l’enclosure et du support à l’hébergement de systèmes essentiels au sein même de sa structure. Le résultat est une structure qui incarne la rudesse et la retenue, se présentant comme une expression intemporelle de la pureté architecturale.

Malgré sa construction en béton massif, l’intérieur offre une sensation d’ouverture et de légèreté grâce aux grandes fenêtres et aux plateformes flottantes qui laissent passer la lumière. Les éléments en bois, comme les cadres de fenêtres, les armoires de cuisine et le bord en bois courbé encadrant la mezzanine à l’étage, ajoutent de la chaleur à la sensation généralement froide de la plupart des maisons en béton.

Les espaces non publics sont formés par une série de niveaux flottants qui planent au-dessus du rez-de-chaussée à des hauteurs différentes. Les zones semblent ouvertes tout en conservant un élément d’intimité apprécié dans une chambre.

Pour plus d’informations sur la Oak House ou MUKA Arquitectura, visitez mukaarquitectura.com.

Photographies par Adrià Goula.

Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un BFA en photographie de SCAD et peut généralement être trouvée à la recherche de pièces vintage, en train de faire des mots croisés du New York Times à l’encre ou en réorganisant des listes de lecture sur Spotify.