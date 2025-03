Une Demeure en Bord de Mer à North Myrtle Beach: Luxe et Confort à 4,4M€

Située au 1303 S Ocean Boulevard à North Myrtle Beach, en Caroline du Sud, cette somptueuse demeure est actuellement proposée à la vente pour 4 475 000 $ par Landmark Sotheby’s International Realty. Avec ses huit chambres et ses huit salles de bains, cette maison de plage sur trois étages peut accueillir confortablement jusqu’à 26 personnes, offrant ainsi un espace idéal pour les rassemblements importants ou les locations très demandées. Un ascenseur dessert tous les étages pour un accès facile à chaque niveau.

Un véritable sanctuaire extérieur vous attend au niveau du sol, comprenant une grande piscine d’eau salée et un spa avec cascade, offrant des places assises pour 14 personnes. Une promenade privée mène directement à la plage de sable fin, offrant ainsi un accès direct à l’océan.

Le premier étage présente un concept ouvert avec une grande cuisine, une salle à manger et un salon, idéal pour recevoir des invités. Ce niveau comprend également une chambre avec salle de bains privative. La buanderie est équipée de deux ensembles de laveuses et sécheuses pour une utilisation facile par les invités et des rotations efficaces.

Le deuxième étage abrite des chambres supplémentaires, tandis que le troisième étage propose davantage de chambres, ainsi qu’un deuxième salon et une salle de jeux. Une deuxième cuisine avec bar et réfrigérateur est également présente à ce niveau. Chaque étage dispose de grandes vérandas offrant une vue imprenable sur les levers de soleil et les sons apaisants des vagues.

À l’intérieur, les sols en vinyle de luxe durable et les salles de bains carrelées facilitent l’entretien, assurant ainsi une facilité à long terme pour les propriétaires et les invités. La résidence est entièrement meublée et prête à emménager. Sous la maison, vous trouverez un espace ombragé avec des sièges, une douche extérieure privée et un espace de stockage généreux. Le stationnement hors rue peut accueillir jusqu’à huit véhicules.

Détails de l’annonce:

– Chambres: 8

– Salles de bains: 8 complètes, 1 partielle

– Année de construction: 2024

– Pieds carrés: 5 235

– Superficie du terrain: 0,3 acres

Jen, fondatrice de Rogue Habits, est généralement en train d’écrire, de se promener ou de manger, poursuivant ainsi sa soif insatiable de nouilles, de voyages et de design. Dernière mise à jour: 5 mars 2025.