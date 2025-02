La maison emblématique de Portland, rendue célèbre par Twilight, est maintenant un ensemble LEGO

Les fans du film Twilight et les passionnés de LEGO ont désormais la chance de recréer l’une des maisons les plus reconnaissables du cinéma moderne. La maison Cullen, une conception architecturale située à Portland, Oregon, a été transformée en un ensemble LEGO officiel, permettant aux fans de revivre la magie de la saga Twilight brique par brique avec Twilight The Cullen House.

Conçue à l’origine par Skylab Architecture en 2007 en tant que Hoke House, cette résidence frappante est devenue instantanément iconique lorsqu’elle a servi de décor à la famille Cullen immortelle et sombre de la série de films à succès. Maintenant, grâce à la plateforme LEGO Ideas et à la vision du fan de LEGO Nick Micheels, la maison Cullen a été immortalisée une fois de plus – cette fois en 2 001 pièces LEGO méticuleusement conçues.

Le parcours du concept à la réalité a été impressionnant. Après que Micheels a soumis son design à LEGO Ideas, un impressionnant total de 10 000 votes sont arrivés en seulement 48 heures – l’une des approbations les plus rapides de l’histoire de la plateforme. Cette enthousiasme écrasant prouve l’impact durable de la franchise Twilight et l’admiration que les fans ont pour son esthétique et son récit.

Jeff Kovel, fondateur de Skylab Architecture, a exprimé son excitation à voir le travail du cabinet honoré aux côtés d’autres sites architecturaux légendaires dans la collection LEGO. Connu pour ses conceptions innovantes et durables, Skylab a laissé sa marque sur tout, des résidences de luxe aux institutions culturelles, mais la transformation de la maison Cullen en un ensemble LEGO est une étape particulièrement unique.

Les constructeurs peuvent recréer des moments clés de la saga avec sept figurines incluses : Bella Swan, Edward Cullen (avec un effet de peau scintillante), Jacob Black (qui a également une forme de loup), Charlie Swan, Alice Cullen, Rosalie Hale et Carlisle Cullen. La construction complexe comprend également des éléments emblématiques des films, tels que l’infirmerie de Carlisle, la cuisine élégante et le salon, et les fenêtres du sol au plafond de la maison qui font revivre l’ambiance du nord-ouest du Pacifique.

Pour ajouter à la nostalgie, l’ensemble comprend le célèbre pick-up rouge de Bella et des arbres imposants qui évoquent le paysage luxuriant où s’est déroulée l’histoire d’amour d’Edward et Bella. Les fans peuvent même regarder une vidéo LEGO spéciale sur le thème de Twilight en assemblant leur ensemble, renforçant ainsi l’expérience immersive.

Cette création LEGO inspirée de Twilight est une œuvre d’art ludique qui fait également office de pièce d’exposition. Que vous soyez un fan de longue date qui revit ses scènes préférées ou quelqu’un qui aime l’architecture moderne, cet ensemble offre un moyen frais et interactif de célébrer l’une des franchises cinématographiques les plus regardées de l’histoire.

Envie de voir d’où vient l’inspiration originale de la maison Cullen ? Le Hoke House peut être vu ci-dessous :

Pour plus d’informations sur le Hoke House et Skylab Architecture, visitez skylabarchitecture.com. Pour acheter l’ensemble LEGO Twilight Cullen House pour 219,99 $, rendez-vous sur lego.com.

Photographie LEGO gracieuseté de LEGO.

Photographie de la maison Hoke par Jeremy Bittermann.

Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un BFA en photographie du SCAD et est généralement à la recherche d’objets vintage, faisant des mots croisés du New York Times à la plume ou retravaillant des listes de lecture sur Spotify.