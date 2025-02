Le Danemark est connu pour ses maisons écologiques, et la Maison Entre les Arbres dans le nord de la Zélande ne fait pas exception. Cette résidence verte, conçue par des architectes visionnaires et des ingénieurs structuraux innovants, a été méticuleusement construite pour minimiser son impact environnemental tout en offrant un espace de vie moderne et durable.

Une Architecture Respectueuse de l’Environnement

La Maison Entre les Arbres, située dans le nord de la Zélande, au Danemark, se distingue par sa construction en bois respirant qui réduit considérablement l’utilisation de béton. Conçue en forme de T, cette maison d’été a été construite en tenant compte des arbres existants sur le terrain. Avec une aile dédiée aux chambres protégée de la route, une salle familiale à l’ouest et une cuisine à la jonction des deux ailes, la maison offre un agencement harmonieux et fonctionnel. De la cuisine et de la salle familiale, on accède à deux terrasses qui captent le soleil du matin, du midi et du soir. La cuisine mène à un loft baigné de lumière matinale, créant ainsi un espace aéré et lumineux.

En matière de durabilité, les fondations et la couverture du sol représentent généralement 50 % de l’empreinte carbone des maisons en bois à un seul étage sur une période de 50 ans. Pour réduire cet impact, la Maison Entre les Arbres a opté pour des pieux vissés avec un coffrage en bois et une coulée de béton en bordure, limitant ainsi l’utilisation de ce matériau. Les planchers ont été réalisés sans recours au béton, utilisant des panneaux de particules et des planches de Douglas directement sur une isolation résistante à la pression.

Des Matériaux et Finitions Écologiques

Tous les détails internes tels que les cadres, les bandes de finition et autres sont en épicéa de Douglas. Les surfaces intérieures en bois sont traitées à la savonnerie pour les protéger et les embellir. Le toit et les façades sont conçus pour être respirants, avec des pare-vapeur et des pare-vent en fibres de bois ainsi qu’une isolation en fibres de bois soufflées. La façade est recouverte de sapin huilé à la graine de lin, tandis que le toit est constitué de planches de sapin recouvertes de feutre de toiture.

Cette approche écologique et respectueuse de l’environnement tout en offrant un design moderne et fonctionnel témoigne de l’engagement des concepteurs de la Maison Entre les Arbres envers la durabilité. Avec une vision claire et une exécution précise, cette résidence verte incarne l’avenir de l’architecture et de la construction.

En conclusion, la Maison Entre les Arbres au Danemark est bien plus qu’une simple maison écologique. C’est un exemple inspirant de ce qui peut être réalisé lorsque l’innovation, la durabilité et la vision se rejoignent pour créer un espace de vie qui est à la fois beau, fonctionnel et respectueux de l’environnement. Cette résidence verte offre un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l’avenir de l’architecture, où le design et la durabilité vont de pair pour créer des espaces de vie qui profitent à la planète et à ses habitants.