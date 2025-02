Maison du Michigan conçue pour un collectionneur de whisky et de Porsches

À Birmingham, dans le Michigan, une banlieue nord de Détroit, une résidence distinctive redéfinit la relation entre architecture, intimité et exposition. Conçu par Khanna Schultz, le projet House for a Collector s’adresse à un collectionneur passionné de Porsches rares et de bourbon de qualité, intégrant ses possessions précieuses dans le tissu de la vie quotidienne.

Une restructuration audacieuse

Plutôt que de suivre l’approche conventionnelle d’une maison de banlieue monolithique, les architectes ont fragmenté la structure en une série de volumes interconnectés, disposés symétriquement autour d’une cour centrale. Ce choix de design atténue non seulement la dominance visuelle d’un seul grand bâtiment, mais favorise également un jeu dynamique entre les espaces intérieurs et extérieurs. La cour elle-même sert de point focal unique, où les voitures et les espaces sociaux coexistent dans un environnement fluide et ouvert.

Une rupture majeure par rapport à la conception traditionnelle de la banlieue est le positionnement des garages. Plutôt que d’être cachés, ils font partie intégrante de la cour, mettant en dialogue direct la collection de voitures avec les espaces de vie de la maison. Cette fusion délibérée de fonctionnalité et d’esthétique remet en question les notions conventionnelles sur la manière dont les véhicules et les espaces résidentiels interagissent, soulignant l’appréciation du client pour le design automobile.

Jeu de matériaux et de durabilité

La matérialité joue un rôle crucial dans la caractérisation de la maison. La structure est enveloppée de panneaux de béton préfabriqués isolés – un choix de matériau industriel plus communément associé aux bâtiments commerciaux à grande échelle. Là où des sections de cette coque de béton ont été enlevées, un revêtement en acier patiné introduit un contraste chaleureux, ajoutant profondeur et texture. À l’intérieur, une palette soigneusement choisie en acier noirci, béton poli, plâtre non peint et bois préfini renforce l’équilibre entre le luxe raffiné et l’utilité brute.

La durabilité est intégrée au projet grâce à une conception stratégique et une intégration technologique. Une enveloppe de bâtiment haute performance, des fenêtres à triple vitrage et un système de chauffage et de refroidissement géothermique travaillent de concert pour améliorer l’efficacité énergétique, garantissant que la maison est aussi consciente de l’environnement que visuellement frappante.

Un spectacle pour les collectionneurs

Au-delà de ses réalisations architecturales, la maison fonctionne comme une scène pour la collection soigneusement choisie du client. L’exposition de whisky, cachée derrière un mur en acier, émerge via des panneaux motorisés, offrant une révélation dramatique à volonté. Cet élément de surprise ajoute fonctionnalité et théâtralité, permettant aux objets précieux de rester cachés ou exposés à la discrétion du propriétaire.

À l’intérieur, une palette de couleurs monochromes et des détails épurés répondent aux désirs du client de mettre en valeur ses objets chéris, y compris les voitures, les meubles et œuvres d’art sélectionnés, ainsi que l’importante collection de whisky. Des détails inattendus, comme un pont flottant reliant les volumes supérieurs et une balançoire hamac Jim Zivic dans la suite principale, ajoutent à l’intérieur minimaliste.

Pour plus d’informations sur Khanna Schultz, visitez khanna-schultz.com.

Photographie par Michael Moran.

Style photographique par Carin Scheve.

Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un diplôme en photographie du SCAD et est généralement en train de chercher des articles vintage, de faire des mots croisés du New York Times au stylo ou de retravailler des listes de lecture sur Spotify.