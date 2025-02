Le manoir de Bob Dylan à New York en vente pour 7,3 millions de dollars

Située au 242 East 49th Street, New York, New York, cette propriété emblématique est mise en vente pour la somme de 7 250 000 dollars. Construite en 1899, cette maison de ville de 5 395 pieds carrés offre 5 chambres et 6 salles de bains. Les futurs propriétaires auront l’occasion de s’installer immédiatement dans ce joyau immobilier, qui a récemment été rénové et équipé d’un ascenseur pour plus de confort.

Une demeure au charme intemporel

La maison, répartie sur cinq étages, présente des pièces spacieuses et élégantes, avec un total d’environ 5 400 pieds carrés d’espace intérieur. Elle est dotée de sept cheminées en bois, de magnifiques fenêtres arrondies du sol au plafond, de la climatisation centrale, d’un système de sécurité, et d’un charmant jardin arrière sur deux niveaux, exposé au sud et de grande taille.

Nichée dans le quartier historique et prisé de Turtle Bay Gardens, cette propriété fait partie d’un ensemble de 20 maisons privées imprégnées d’histoire. Parmi les anciens résidents notables se trouvent des personnalités telles que Bob Dylan, Stephen Sondheim et E. B. White. Les futurs propriétaires auront ainsi l’occasion de devenir les gardiens d’un héritage culturel unique.

Des caractéristiques luxueuses

La maison dispose de quatre des cinq chambres équipées de cheminées en bois, ajoutant une touche chaleureuse et intime à l’espace. La salle de bains principale est dotée d’un balcon Juliette et d’un sauna à vapeur, offrant un espace de détente ultime pour les occupants. De plus, les résidents auront accès à Turtle Bay Gardens, un parc privé réservé exclusivement aux 20 maisons environnantes.

Un auteur, designer et ingénieur logiciel basé à New York

Will Allstetter, auteur, designer et ingénieur logiciel basé à New York, a récemment partagé son expérience de vie dans cette maison emblématique. Son travail se concentre sur la technologie, l’art et la culture, et il est disponible en ligne sur willallstetter.com. Son témoignage illustre la riche histoire de cette propriété et l’impact qu’elle a eu sur ceux qui ont eu la chance de l’appeler leur chez-soi.

Publié le 6 février 2025

Cette maison de ville emblématique incarne l’élégance intemporelle et l’histoire riche de New York. Avec son mélange unique de caractéristiques luxueuses et de charme historique, elle offre une opportunité rare aux acheteurs en quête d’un lieu de vie exceptionnel. Ne manquez pas l’occasion de posséder un morceau d’histoire en devenant le propriétaire de cette demeure emblématique.