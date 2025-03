Une icône architecturale rare de Vancouver, la maison de style Midcentury d’Arthur Erickson, est actuellement sur le marché pour 2,850,000 $, soit environ 1,990,000 USD. Située au 3526 Everglade Place à North Vancouver, en Colombie-Britannique, cette maison unique a été construite en 1963 par le célèbre architecte Arthur Erickson. Avec une empreinte de 2,528 pieds carrés comprenant 3 chambres et 2 salles de bains, la maison est implantée sur un terrain de 0,4 acres. Cependant, ce qui rend cette propriété particulièrement spéciale, c’est son histoire cachée et son état de conservation presque original.

Selon l’agent immobilier en charge de la vente, cette maison, connue sous le nom de Perry Estate, est pour la première fois en 61 ans sur le marché. Jamais publiée ni vue auparavant, cette résidence inspirée du Japon conserve l’intégrité et la vision artistique d’Arthur Erickson. Conçue en 1961 comme un refuge pour artistes, la Perry Estate incarne l’harmonie caractéristique de l’architecte entre la nature et la structure. Conçue à un moment clé de la carrière d’Erickson, la Perry Estate est restée intacte, offrant un aperçu des premières explorations de l’architecte des influences japonaises et des Premières Nations. Chaque pièce de la maison, conçue sur un seul niveau, favorise une connexion profonde avec la nature environnante, tandis que des arbres de cèdre centenaires entourent la propriété, offrant une véritable oasis de tranquillité près des célèbres montagnes du North Shore de Vancouver.

La cuisine de la maison regorge de détails d’origine, tels que les armoires et les comptoirs en bois, tandis que la chambre principale s’ouvre sur une cour privée. De plus, un élément fascinant de l’histoire de cette maison est que le garage abritait autrefois un studio d’art qui a accueilli des artistes de renom tels que Bill Reid et Frank Perry. En fait, le sculpteur Bill Reid lui-même a conçu certaines des portes de la maison, ajoutant une dimension artistique supplémentaire à cet espace déjà unique.

Pour les amateurs d’histoire de l’architecture et de design, l’opportunité d’acquérir une propriété aussi exceptionnelle et préservée est vraiment rare. Les passionnés de l’œuvre d’Arthur Erickson seront sans aucun doute intrigués par cette maison, qui offre un aperçu rare des premières explorations et influences de l’architecte. En fin de compte, la Perry Estate est bien plus qu’une simple maison; c’est un témoignage vivant du génie créatif d’un des architectes les plus influents du Canada.

Publié le 28 février 2025, cette annonce a suscité un grand intérêt parmi les passionnés d’architecture et les collectionneurs d’œuvres d’art, attirant l’attention sur l’importance de préserver le patrimoine culturel et architectural pour les générations futures. La maison de style Midcentury d’Arthur Erickson est bien plus qu’une simple propriété à vendre; c’est un véritable trésor historique et artistique à découvrir et à apprécier.