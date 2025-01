Une Maison Midcentury à Princeton

Une Maison d’Exception

Une maison de style Midcentury située au 75 Hardy Drive, à Princeton, dans le New Jersey, est actuellement sur le marché pour la somme de 1 395 000 dollars. Construite en 1973 par l’architecte Thaddeus Longstreth, cette résidence unique offre quatre chambres, trois salles de bains et s’étend sur un terrain de 2,11 acres.

L’Historique de la Maison

Selon l’agent immobilier en charge de la vente, cette maison au design avant-gardiste a été initialement commandée par le physicien pionnier Roger Dashen. Il aurait découvert le travail de l’architecte Thaddeus Longstreth à l’Institute for Advanced Study, où Longstreth avait déjà réalisé plusieurs œuvres commandées. Formé à Princeton, Longstreth a acquis une renommée après avoir été l’assistant, puis l’associé, du maître moderniste Richard Neutra, avec qui il a collaboré sur la maison Kaufman dans le désert de Palm Springs.

Les Caractéristiques de la Maison

L’influence de Richard Neutra se fait sentir dans la façon dont Longstreth intègre l’environnement dans le plan de la maison, abolissant parfois la frontière entre l’intérieur et les espaces de vie extérieurs. Les immenses fenêtres, les jardins protégés et les terrasses d’inspiration zen s’harmonisent parfaitement avec l’environnement naturel environnant.

Le salon est doté d’une cheminée au gaz, de fenêtres du sol au plafond et de poutres apparentes. La maison borde le Coventry Farm Park, offrant des vues sur la forêt du New Jersey depuis presque toutes les pièces. Le jardin de rocaille reflète le concept de « bioréalisme » de Richard Neutra, qui reconnaît la relation inséparable entre l’homme et la nature.

À Propos de l’Architecte

Thaddeus Longstreth, formé à Princeton et ancien collaborateur de Richard Neutra, a su créer une maison exceptionnelle qui allie design avant-gardiste et intégration parfaite dans l’environnement naturel de Princeton. Son travail est un hommage à la modernité et à la symbiose entre l’architecture et la nature.

Cette maison de style Midcentury à Princeton incarne l’essence même de l’architecture moderne et offre à ses futurs propriétaires une expérience de vie unique, en parfaite harmonie avec la nature environnante.