Nouvelle-Zélande: Une Maison de Montagne en Acier Ondulé Inspirante

Nichée au cœur des Southern Alps, en Nouvelle-Zélande, la maison Scout se distingue comme un reflet de son environnement naturel. Conçue par Sophie Bowers de Strutt Studios, cette retraite de 1 880 pieds carrés incarne une esthétique raffinée et ancrée dans la célébration à la fois de la grandeur de la nature et de l’intimité des connexions humaines.

Scout se présente comme une collection de formes interconnectées, avec son toit en pente émergeant d’une base de bunker en acier ondulé. Les matériaux robustes et tactiles s’inspirent de l’architecture vernaculaire de la région. À l’intérieur, la chaleur de l’ébénisterie en noyer, des sols en béton poli et des carreaux japonais faits à la main crée une atmosphère accueillante, ancrant la maison dans son environnement alpin. La palette de couleurs, directement inspirée des teintes naturelles de Central Otago, comprend des bruns riches, des rouges fer, des gris champignon, du bourgogne et du vert chartreuse. Ces tons évoluent avec la lumière, reflétant les couleurs changeantes des montagnes environnantes.

L’architecture de Scout joue avec les contrastes spatiaux, équilibrant l’ouverture avec l’intimité. Cela se voit particulièrement dans le salon encastré, un hommage aux « conversation pits » des années 1970. Conçu autour des proportions d’un canapé modulaire, cet espace invite à la proximité et au repli. Une fenêtre d’angle sans cadre ancre le salon, encadrant un tableau changeant des montagnes au loin.

La chambre principale dispose d’un grand puits de lumière au-dessus du lit. La nuit, il encadre le ciel, tandis que dans la salle de bains attenante, les puits de lumière au-dessus du lavabo et de la douche mettent en valeur la pente dramatique du plafond.

L’intégration des espaces intérieurs et extérieurs est la marque de fabrique de Scout. Par exemple, la baignoire extérieure est positionnée pour capturer des vues panoramiques. Derrière elle, une table en carrelage sert également de coin bureau ou de bar de service, avec une porte d’ouverture complète améliorant la fonctionnalité et le charme. Au cœur du bâtiment principal se trouve un niveau de mezzanine à aire ouverte, avec son propre balcon donnant sur le lac Wānaka. À l’extérieur, les vastes terrasses prolongent les espaces de vie et font écho aux plafonds et murs extérieurs en cèdre. Ces détails soulignent le sentiment d’appartenance de la maison à son site, brouillant les frontières entre la forme construite et le paysage.

Publié le 5 février 2025

Dernière mise à jour le 6 février 2025