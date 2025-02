La maison d’Alma Allen à Joshua Tree à vendre pour 3M€

Une propriété unique conçue par l’artiste renommé Alma Allen est actuellement sur le marché à Joshua Tree, en Californie. Située au 8828 Quail Haven Ln, cette maison exceptionnelle est offerte à 2 950 000 $ et représente une occasion rare d’acquérir un morceau d’histoire artistique et architecturale.

Conception et caractéristiques de la maison

Construite en 2007, la maison d’Alma Allen se distingue par son empreinte de 2 782 pieds carrés, comprenant 3 chambres et 3,5 salles de bains. Cette résidence unique est ancrée dans le paysage désertique par deux immenses murs de pierre construits à la main, créant une atmosphère de sérénité et d’intimité dès l’entrée.

L’entrée de la maison se fait par un passage comprimé qui débouche sur un sanctuaire intérieur privé, offrant une transition spectaculaire entre l’extérieur aride et l’intérieur chaleureux. Chaque pièce de la maison s’ouvre sur une cour spacieuse, favorisant une circulation fluide et une connexion directe avec l’espace extérieur paisible.

La pièce maîtresse de la maison est le vaste salon, salle à manger et cuisine baignés de lumière naturelle, offrant des vues à couper le souffle sur les rochers environnants. La suite principale est adjacente à l’espace de vie principal pour plus de confort et de commodité. De l’autre côté de la cour, deux chambres supplémentaires, chacune avec sa propre salle de bains, sont discrètement nichées pour préserver l’intimité de la suite principale.

De plus, un bureau ou espace polyvalent doté d’un mur de verre offre une vue imprenable sur la vallée désertique au-delà, créant un environnement propice à la créativité et à la contemplation. La propriété comprend également un hangar en forme de Quonset, initialement utilisé comme atelier d’art, ainsi que des détails personnalisés tels que des poignées de placard et des ferronneries conçues sur mesure par Alma Allen lui-même.

Emplacement et opportunité unique

Située à proximité du Joshua Tree National Park, la maison d’Alma Allen repose sur plus de 14 acres répartis sur trois parcelles de terrain, garantissant à ses occupants une intimité totale et un accès privilégié au parc national. Cette opportunité exceptionnelle offre un mélange rare d’héritage artistique, de distinction architecturale et d’intimité absolue, faisant de cette propriété un joyau unique dans le désert californien.

Témoignage d’un expert

Will Allstetter, écrivain, designer et ingénieur logiciel basé à NYC, souligne l’importance de la maison d’Alma Allen en tant que fusion entre l’art, la technologie et la culture. Sa renommée artistique, illustrée par ses sculptures exposées sur la High Line de New York, confère à cette propriété une valeur artistique et historique inestimable, en plus de son attrait architectural indéniable.

Ne manquez pas cette rare occasion d’acquérir une propriété exceptionnelle imprégnée de la créativité et de l’art d’Alma Allen, offrant un refuge unique dans le désert de Joshua Tree.