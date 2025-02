Maison à North Bondi Construite Comme une Serre

Détails du Projet:

Localisation: North Bondi, Australie

De l’Architecte: « Le projet consistait à concevoir une nouvelle maison pour un constructeur et sa jeune famille sur le long terrain sablonneux qui s’étend de Bondi au port de Rose Bay. Le terrain est grand pour North Bondi, avec 4,467 pieds carrés. Il est situé une maison en retrait d’un coin de rue animé avec des appartements et des vitrines de magasins. Cette proximité signifie un mélange de types de logements environnants et le site est fortement surveillé. Il y avait un bungalow d’un seul étage sur le site qui a été soigneusement déconstruit pour permettre la réutilisation de la structure du bâtiment, y compris les briques et la charpente de toit en bois. »

Le potentiel des jardins pour aider à filtrer les conditions environnantes et fournir de la douceur était un point focal du projet. Les premières explorations avec des consultants nous ont permis de concevoir en fonction d’une compréhension claire de ce que seraient les jardins et comment nous pourrions compter sur eux pour traiter la confidentialité et la protection, en tenant compte attentivement de l’exposition de chaque pièce.

Les espaces des pièces se chevauchent et se décalent pour créer des espaces de jardin distincts qui apportent un soulagement à l’expérience globale, apportant lumière et ventilation en profondeur dans le plan. Les intérieurs sont interconnectés avec chaque jardin adjacent, offrant intimité et conditions différentes à chaque pièce. En section, il y a un changement de niveau en quatre étapes qui résout la légère pente du site du jardin à la rue. Cela se traduit par un salon haut, encastré dans le site avec un mur de soutènement au niveau du jardin légèrement surélevé.

Le chemin d’entrée traverse un jardin non clôturé jusqu’à la rue, longeant le côté de la maison pour arriver au centre du plan. L’entrée centrale divise soigneusement le plan en zones privées et en espaces de vie publics qui se connectent avec l’extérieur. L’aménagement du premier étage est plus compact avec une colonne de circulation reliant les quatre chambres et la salle de bains. Chaque pièce bénéficie d’ouvertures pleine largeur et hauteur sur des jardins de toit densement plantés qui poussent fiévreusement sous des écrans de confidentialité en fibre de verre en pente. Ces écrans ont été jugés conformes par le Conseil en matière de recul et les jardins ne comptent pas dans la surface habitable. Les écrans varient en raideur en fonction des contrôles de recul qui déterminent la structure en briques et en béton derrière.

En termes de matérialité, la brique rouge a été sélectionnée pour répondre au contexte. La brique rouge est couramment utilisée dans les rues arrière de Bondi. La brique sélectionnée pour ce projet a été arrêtée et la conception finale devait refléter la quantité disponible. Les briques du bungalow d’origine ont été utilisées pour construire la peau interne en briques pour une grande partie de la maison, finie avec un enduit naturel, non peint et scellé avec de la cire. La charpente du toit en Oregon a été réutilisée pour l’îlot de cuisine et toutes les portes intérieures, également finies avec de la cire.

Le site bénéficie d’une ombre accrue grâce à une nouvelle plantation native. La maison dispose d’un système solaire de 9,3 kW et d’une batterie, d’une borne de recharge pour voiture électrique et d’une citerne de 7,200L. Les eaux pluviales sont gérées grâce à un système d’infiltration sophistiqué.

Publié le 25 février 2025.