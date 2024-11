Dans une ville connue pour la brillance de ses étoiles, le quartier hollywoodien de Los Feliz prouve que la célébrité n’est pas la seule institution locale à capturer l’attention. Los Angeles, en Californie, possède une architecture aussi infâme que certains de ses résidents. C’est le cas de cette résidence de l’avenue Nottingham, construite à l’origine en 1950 par le célèbre architecte local Arthur Kelly, qui a conçu environ 500 structures au cours de sa carrière, notamment le domaine Arthur Letts, mieux connu sous le nom de The Playboy Mansion. Bien que moins célèbre, ce projet de développement a inspiré JD Irpino, le fondateur et directeur de Louis & Rose, à devenir le gardien de cette maison en la guidant vers une ère moderne de propriété. La pratique d’Irpino est responsable de la restauration réfléchie et du redessin, avec une architecture de l’Office of Jonathan Tate et une collection d’art organisée par Brian Ludlow et son équipe chez Creative Art Partners.

La maison, bien qu’impressionnante, était devenue victime d’une série de rénovations insensées, était cachée derrière un mur de verdure et languissait dans l’abandon sur son terrain de près d’un demi-acre. « La rue a un flux spécial avec un magnifique mélange de maisons architecturales. Et la propriété était clairement pleine de potentiel attendant d’être restaurée et réimaginée », déclare Irpino. « Après notre première visite, j’ai décidé que c’était une opportunité incroyable de réimaginer la maison et les terrains. »

Située dans un quartier aussi branché, c’est la demeure idéale pour les propriétaires qui aiment recevoir et ont une passion pour le divertissement. La propriété revitalisée dispose d’une piscine et d’un spa, d’un généreux jardin avec une abondance de haies de ficus et d’oliviers, et de la structure de deux étages d’environ 5 100 pieds carrés.

La partie centrale du rez-de-chaussée en plan ouvert comprend de grands salons et salles à manger formels, une cuisine avec coin repas, une bibliothèque, une buanderie et une salle familiale, encadrée par une chambre avec salle de bains attenante et des quartiers d’invités. À l’étage, on trouve trois autres chambres avec salle de bains adjacente à un salon privé équipé d’armoires intégrées.

« Le rez-de-chaussée est une combinaison unique d’espaces ouverts expansifs ainsi que de pièces individuelles pour que les gens puissent profiter de réglages communs ou privés », décrit Irpino.

Les espaces intérieurs marient l’esthétique typique du mode de vie du sud de la Californie avec des éléments élégants empruntés à la campagne française. Les murs sont lavés dans une palette de couleurs douces avec des touches de bleu et de vert, tandis que d’autres sont accentués avec du marbre Calacatta et du lambris en bois, ce qui confère à la maison cette essence intangible du cool californien.

La touche locale est également célébrée en utilisant des œuvres en fibre naturelle de Gregorius Pineo. Les sensibilités européennes imprègnent toute la maison avec des sélections artistiques de la maison textile Pierre Frey, un papier floral amusant de la marque de luxe House of Hackney et un éclairage vintage provenant de JF Chen et Galerie Half.

Les fenêtres et portes en acier fabriquées sur mesure s’ouvrent sur les terrains et invitent une abondance de lumière naturelle tout en brouillant la frontière entre les espaces intérieurs et extérieurs pour une sensation totalement al fresco. Les surfaces mates et les finitions adoucies renforcent encore cette sensation de facilité.

Avec pour objectif de respecter l’architecture d’origine à travers des interventions contemporaines, Irpino a confié cette incroyable responsabilité aux nouveaux propriétaires qui sauront apprécier la signification de son existence. « J’ai toujours aimé le quartier et la rue », ajoute-t-il. « Les possibilités de restaurer une maison d’Arthur Kelly étaient très excitantes, tout comme les possibilités qu’une si grande propriété sur une rue emblématique offrait. »

Photographie de Neue Focus.

