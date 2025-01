Maison A-Frame reimaginée en Afrique du Sud à vendre à 210 000 $

Une maison unique à Johannesburg

Une maison A-Frame réimaginée située au 111 12th Street, Parkhurst, Johannesburg, 2193 est actuellement mise en vente au prix de R 3,950,000, soit environ 210,244 USD. Construite en 1948 et rénovée en 2022 par le designer Peter Steere, cette maison offre une empreinte de 2,088 pieds carrés, comprenant trois chambres, trois salles de bains complètes et une demi-salle de bains. Le terrain s’étend sur 5,328 pieds carrés.

Une transformation artistique

Inspiré par les souvenirs d’enfance des granges en acier, le designer a complètement transformé cette maison A-Frame. Le toit a été retiré, laissant place à une impressionnante structure en acier abaissée sur l’empreinte existante, enveloppée de tôle ondulée noire pour évoquer l’essence d’une grange. La façade nord a été entièrement remplacée par un mur de six mètres de verre, inondant l’intérieur de lumière naturelle et créant une connexion harmonieuse avec le jardin et les vues imprenables vers le nord. En s’inspirant des principes du Bauhaus, où la forme suit la fonction, et du design vernaculaire africain, cette maison offre une polyvalence inégalée.

Un mélange de styles et de matériaux

Située au nord du centre de Johannesburg, la maison se trouve à un pâté de maisons de la rue commerçante de Parkhurst, la 4ème Avenue. Le sol du premier niveau est en ardoise locale, tandis que le deuxième étage (et une grande partie des meubles) est en ironbark rouge. L’ardoise a été choisie pour ses propriétés d’absorption de chaleur, ce qui contribue à réduire les coûts de chauffage en hiver. Après avoir retiré l’A-frame d’origine, Peter Steere a réutilisé les poutres comme solives de plancher à l’étage.

Une vision créative

Peter Steere s’est inspiré des granges multifonctionnelles en acier qu’il se souvient de son enfance au Zimbabwe pour créer cette maison unique en son genre. Son travail est un mélange d’innovation, de fonctionnalité et de design, offrant un espace de vie exceptionnel pour ceux qui recherchent quelque chose de différent.

Cette maison A-Frame réimaginée est bien plus qu’une simple propriété à vendre. C’est une œuvre d’art habitable, un espace qui défie les conventions et invite à repenser la façon dont nous habitons nos maisons. Son mélange de styles, de matériaux et de concepts en fait un lieu unique qui saura séduire les amateurs de design et d’architecture.

Alors, si vous êtes à la recherche d’un chez-soi qui sort de l’ordinaire, cette maison A-Frame réinventée en Afrique du Sud pourrait bien être l’endroit idéal pour réaliser vos rêves.