Les outils d’IA sont ajoutés à nos ordinateurs portables et téléphones, boostant notre productivité et améliorant notre interaction avec la technologie. L’IA peut être intégrée dans divers aspects de nos vies, et il s’avère que le fitness est le prochain sur la liste. Machine Fitness AI est un système de fitness alimenté par l’IA conçu pour vous guider tout au long de votre parcours de remise en forme. Il est compact et conçu pour être installé de manière permanente dans votre maison.

La machine présente un design épuré et minimaliste avec une structure métallique qui s’intègre dans n’importe quelle pièce de votre maison. Elle ressemble à une barre métallique verticale s’étendant du mur, équipée d’un bras réglable et d’un cadran central rotatif pour des ajustements faciles. Ce cadran, rappelant le thermostat intuitif Nest, vous permet de tourner l’anneau extérieur pour régler les poids et de l’appuyer pour affiner d’autres réglages. Elle est conçue pour la polyvalence et la facilité d’utilisation.

Peut-être la meilleure chose à propos de cette machine est la façon dont elle exploite l’intelligence artificielle pour améliorer vos entraînements. La machine est conçue pour personnaliser chaque interaction que vous avez avec elle, et elle peut générer instantanément des entraînements basés sur vos préférences. Elle personnalisera ces entraînements pour cibler différents groupes musculaires en fonction du temps que vous avez à passer à vous entraîner pendant cette séance. Non seulement cela, mais elle peut ajuster la résistance en temps réel en fonction de vos performances pendant votre entraînement, veillant à ce que vous poussiez vos muscles à leurs limites sans aller trop loin.

Il existe une gamme de différents types d’entraînements disponibles, et le système peut fonctionner avec votre smartphone pour une meilleure guidance. Les types d’exercices vont de l’entraînement par intervalles de haute intensité aux exercices de mobilité de base. Ainsi, quel que soit votre niveau de force ou de compétence, il devrait y avoir quelque chose pour vous.

Le système de fitness Amp AI sera disponible à l’achat l’année prochaine au prix de 1 795,00 $, ce qui inclut la machine elle-même, la livraison, l’installation et cinq accessoires. Pour accéder à la bibliothèque d’entraînements d’Amp, vous aurez également besoin d’un abonnement mensuel de 23 $ pour l’application. Vous pouvez réserver votre propre machine sur leur site web via ampfit.com.

Christian de Looper est un journaliste spécialisé dans la technologie grand public basé à ensoleillé Santa Cruz, Californie. Christian couvre la technologie depuis plus de 10 ans, avec des articles dans de nombreuses grandes publications technologiques, notamment Digital Trends, Forbes, CNN Underscored, Tom’s Guide et PCMag. Christian est obsédé par la façon dont les entreprises technologiques équilibrent un excellent design avec une grande fonctionnalité, et vit à la maison avec sa femme, sa fille et son chat.