La Quête de la Bibliothèque Parfaite : Réussir le Hacking de vos Rêves

Pendant près de 13 ans, j’ai été obsédé par une fantaisie si implacable qu’elle équivalait presque à une déclaration de mission pour toute ma vie. La fantaisie était la suivante : une version de moi légèrement plus chevelue se penche en arrière dans sa chaise après un dîner de poulet rôti qu’elle vient de déguster avec un groupe varié et magnifique d’amis bien lus, aucun d’eux n’étant plus beau ou bien lu qu’elle. Derrière elle, tout un mur de livres, disposés sans chichis sur une chorale d’étagères blanches, s’étend du sol au plafond. Ses invités, se léchant les doigts et se resservant des verres, admirent non seulement la collection, mais aussi les étagères elles-mêmes.

Le Défi du DIY

Mon désir le plus profond était pour l’aspect épuré et le goût continental du système d’étagères universelles 606 de Vitsœ, conçu par Dieter Rams dans les années 1960, que les vrais connaisseurs savent être le Grand Poobah des étagères modulaires, mais je n’ai pas ce genre de trésorerie. Et bien que je puisse percer des trous sans avoir une crise de panique, je ne suis pas assez habile pour acheter des composants d’étagères individuels Rubbermaid dans un magasin de bricolage et concevoir un mur de livres à partir de rien. Il y a, heureusement, un juste milieu qui me conviendrait : le système Elfa, de The Container Store.

L’Installation DIY

Quand j’ai emménagé dans un nouvel appartement cet hiver qui avait un grand mur vide près de la cuisine, je me suis enfin lancé et je me suis acheté un tas d’Elfas. The Container Store propose un service où ils viendront chez vous pour planifier et installer la chose afin que les étagères aient l’air bien et fonctionnent correctement, mais l’argent était serré après le premier mois, le dernier mois et des frais d’agence de la taille de la dette nationale du Luxembourg. J’ai donc tenté ce que je pensais impossible auparavant : installer ces bébés moi-même.

J’ai pensé, « Eh bien, je peux utiliser un mètre ruban, un détecteur de montant, une perceuse électrique et un niveau. De quoi aurais-je vraiment besoin d’autre ? » J’avais aussi quelque chose qui peut remplacer la dextérité en cas de besoin : la volonté de tout planifier avec un crayon et de réviser si nécessaire. J’ai dessiné la disposition sur papier d’abord, puis je l’ai dessinée sur le mur. C’était bien jusqu’à ce que je sorte le niveau. Le sol de mon appartement s’est révélé ne pas être de niveau, alors j’ai été contraint de choisir entre un aspect bancal ou une fonction bancal. J’ai décidé que la fonction était primordiale, donc j’ai dû faire courir le rail supérieur à un angle à peine détectable. C’est bien.

Douze chevilles et vis plus tard, le rail était en place. Les trous pilotes que j’ai percés étaient énormes ; je pouvais pratiquement y mettre mon pouce, donc il n’y avait pas de retour en arrière. Ensuite est venu l’espacement des rails verticaux. Cela présentait un autre choix : mieux vaut les espacer régulièrement ou devant une cheville ? Pour celui-ci, j’ai choisi l’esthétique car la gravité stabilise énormément ce système, et comme les rails verticaux sont exposés, il est agréable de les voir beaux. Ensuite, il s’agissait de cliquer les supports et les étagères ensemble pendant que Harry Belafonte jouait à plein volume. Les étagères ont l’air fantastique. J’ai l’air bien lu. Maintenant, il ne me reste plus qu’à apprendre à faire un bon poulet rôti.