Goop founder Gwyneth Paltrow s’est associée à CB2 pour créer une collaboration instantanément classique – et nous ne pouvons pas en avoir assez. L’enchanteresse Applique Murale Leggero capture magnifiquement tout ce que nous aimons dans cette collection. Elle est élégante, regorge de détails inattendus, et en plus, elle est pratique ! Elle offre l’éclairage atmosphérique doux que seule une applique peut offrir, mais sans les exigences d’installation compliquées. Il vous suffit de la fixer, de la brancher et de profiter.

Cette applique est fabriquée en fer durable avec une finition sophistiquée en laiton champagne poli à la perfection. Un abat-jour en coton/lin diffuse doucement la lumière de l’ampoule à l’intérieur. Elle est compatible avec votre choix d’une ampoule à bougie de 40W ou d’une ampoule LED à bougie de 4W. Même le cordon est doté d’une finition en tissu haut de gamme pour une apparence propre.

Les appliques Leggero sont les meilleures amies des hauts plafonds. Alors que les appliques ordinaires peuvent être visuellement éclipsées par une grande pièce, celles-ci ont un impact visuel audacieux grâce à leur longueur étendue. Elles offrent les proportions exagérées d’un flambeau tout en restant élégantes et visuellement élégantes.

Les applications décoratives sont infinies. Utilisez ces appliques pour encadrer un élément architectural spectaculaire comme une cheminée ou laissez-les servir d’alternative intéressante aux lampes de chevet. Elles excelleront également dans tout emplacement d’accent, peut-être à l’entrée ou à côté d’un bureau d’écriture. Et si vous décidez de réaménager, l’installation plug-and-play vous permettra de déplacer facilement les appliques avec vos meubles.

Obtenez-la chez CB2. Utilisez-la pour compléter des thèmes de décoration classiques et contemporains – les lignes épurées sont modernes tandis que les finitions glamour pourraient être intemporelles ou traditionnelles. Leggero est une applique très polyvalente tant du point de vue esthétique que fonctionnel, qui deviendra sûrement un favori qui restera pertinent à travers chaque projet de rénovation et de redécoration.

