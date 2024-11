Nous sommes naturellement attirés par l’eau, car elle répond à nos nombreux besoins en tant qu’humains. Cuisiner, nettoyer, boire, c’est une ressource essentielle et fragile qu’il faut protéger. Le doux clapotis d’un rivage de lac, ou le fracas des vagues sur un rocher balayé par le vent, évoquent des sentiments forts en nous. La Lumière Ondulée par Rikke Frost pour BoConcept est une célébration de l’élément dans son calme, une perturbation douce du liquide, marchant de manière répétitive jusqu’à ce que tout soit calme.

La Lumière Ondulée arrive en kit plat, son corps étant composé de pièces hexagonales concentriques, maintenues ensemble avec un cordon noir discret. Cela maintient parfaitement la pièce ensemble de manière à permettre un espace entre les formes de couleur coquille d’œuf, une régularité ondulante tenue délicatement dans l’air.

Un pendentif qui offre plus sous différents angles, la diffusion créée par la lumière dimmable est chaleureuse. Une ambiance chaleureuse émanant du centre de la lumière, la légère teinte de la coquille d’œuf plutôt qu’un blanc vif est parfaite ici. Frost montre son utilisation raffinée de la forme, optant pour des finitions simples mais modernes qui se marient si bien avec le design nordique ou japonais.

Adaptée à tout type d’intérieur, que ce soit un salon, un restaurant, une salle à manger ou un bureau à domicile, la Lampe Ondulée fait de la simplicité une déclaration. Avec différentes vues et angles à découvrir en se déplaçant autour du pendentif, il y a des repères de forme évidents de stabilité, mais une légèreté prévaut pour un design élégant et aérien. La conceptrice explique : “Le cordon noir renforce le design, ajoutant du contraste et mettant en valeur sa fonctionnalité. Ce que j’aime le plus, c’est comment l’esthétique minimaliste est associée à des éléments réfléchis et fonctionnels, faisant de la lampe non seulement décorative mais très utile.”

Frost a lancé sa propre entreprise de design en 2004. Elle explore la simplification des matériaux et des processus, réduisant les structures à leurs composants les plus essentiels. En éliminant ce qui est intrusif ou superflu, la distillation la plus simple et la plus essentielle du design reste. “J’aborde chaque projet avec trois principes directeurs : Minimal, Magique et Attentionné. Ces valeurs m’aident à me concentrer sur le choix de matériaux qui sont non seulement beaux, mais aussi durables et faciles à démonter à la fin du cycle de vie du produit,” dit Frost. “Pour la Lumière Ondulée, nous avons choisi le métal en raison de sa longévité et de sa recyclabilité. Le métal est un matériau naturel qui peut être retraité efficacement, réduisant les déchets tout en maintenant une esthétique moderne et épurée qui améliore le design de la lampe.”

BoConcept est un leader du design danois depuis 1952, excelle dans la simplicité et le haut niveau d’artisanat que l’espace exige. Fondée par Jens Ærthøj et Tage Mølholm, tout, de la fabrication des meubles à l’atelier, était fait à la main, selon des spécifications précises. Plus de 70 ans plus tard, les mêmes exigences sont imposées aux produits fabriqués à grande échelle, pour répondre aux demandes mondiales. Pourtant, le soin et l’attention qu’Ærthøj et Mølholm ont insufflés à la marque sont toujours d’actualité – un symbole du design danois de qualité héritage.

Pour en savoir plus sur Rikke Frost et la Lampe Ondulée, veuillez visiter son site web ici.

Grandir à New York a donné à Aria une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets dans lesquels s’immerger. Passionnée de pâtisserie, de crochet et de fabrication de pâtes, le travail manuel et le toucher personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et apprendre des choses sur l’espace.