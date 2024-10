Depuis des éons, nous sommes captivés par le chemin gracieux du tissu, tissé ou tricoté. Taillé dans le marbre, détaillé en mosaïque, ou rendu à l’huile, le tissu a été vénéré et imité par chaque culture sur terre, indépendamment de la structure sociale ou des contraintes géographiques.

La marque de mode de vie Moooi présente la lumière géométrique Drape, une solution d’éclairage dynamique du designer canadien Jamie Wolfond qui se concentre sur cette interaction de matérialité. Un abat-jour en polyester tricoté en 3D repose délicatement sur deux tubes de lumière en verre, illuminant doucement les parties de l’abat-jour où les éléments se touchent. Les formes enveloppantes de l’abat-jour pendent des tubes, cascade gracieusement dans des teintes plus sombres là où la lumière ne peut pas atteindre. La régularité industrielle des tubes lumineux rencontre la nature organique et fluide du tricot, créant des éléments frappants sûrs d’embellir n’importe quel intérieur.

La lueur chaleureuse de la Drape Light favorise une atmosphère calme et sereine. La recherche montre encore et encore que nous sommes redevables aux effets de l’éclairage. La tonalité et la température sont essentielles pour créer un espace intentionnel. La Drape Light le fait magnifiquement, offrant une gamme de tons dans une pièce unique, permettant à la gravité de faire le reste. “L’essence de ma vision de design réside dans l’interaction des matériaux, où la tension et le flot des éléments créent une danse poétique de forme et de fonction”, déclare le designer.

L’abat-jour en polyester tricoté en 3D est la star ici, ajoutant dimension et mouvement naturel. Rappelant les auvents qui flottent au-dessus des rues en Espagne, ce matériau en polyester épais tricoté permet parfaitement à juste assez de lumière du tube de s’échapper vers le bas. Un spectacle moderniste, cette pièce est parfaite pour n’importe quelle salle à manger, un salon ou un vestibule.

Avec des équipements intelligents et modernes et la texture subtile de l’abat-jour, cette pièce permet à la lumière de créer des couches de translucidité. Ces pans de tissu dramatiques coupent gracieusement à travers l’air, des voiles pleins de vent dans une pièce immobile. La Drape Light est disponible en 78 cm et 118 cm – toutes deux avec la même largeur. La taille plus grande donne plus de promi.