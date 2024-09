Apportez une touche de verdure à vos espaces intérieurs préférés avec ce luminaire de croissance attrayant. Ce produit vous permet de profiter de plantes vivantes même dans des endroits qui ne reçoivent pas assez de lumière naturelle – un coin sombre, une étagère cachée, ou même un bureau sans fenêtre. Alors que la plupart des lampes de croissance sont dotées de cadres métalliques froids et de lumières violettes agressives, ce luminaire crée une impression chaleureuse qui s’intègre parfaitement dans un décor moderne.

Cette lampe de croissance à LED de Terrain offre un éclairage à spectre complet avec une teinte chaude et naturelle, diffusant une lumière douce tout en fournissant aux plantes toutes les longueurs d’onde nécessaires. Elle est assez puissante pour aider même les succulentes les plus exigeantes en lumière à prospérer, vous permettant enfin de profiter de vos Echeverias et Haworthias n’importe où vous aimez passer du temps.

Ajustez la hauteur de la lumière pour accueillir une variété de tailles de plantes – elle peut facilement s’adapter à vos plantes au fur et à mesure qu’elles grandissent et s’épanouissent. Pour ajuster, il suffit de desserrer et de resserrer la vis à pouce au besoin. Le plateau présente une légère lèvre pour attraper les feuilles tombées et les gouttes d’arrosage.

Un minuteur intégré facilite le contrôle de la quantité de lumière reçue par vos plantes. Utilisez les commandes sur le cordon pour choisir entre trois réglages de minuterie : 16 heures allumées et 8 heures éteintes, 16 heures éteintes et 8 heures allumées, ou réparties également sur 12 heures. Aucun talent de jardinage n’est nécessaire !

Achetez-le chez Anthropologie

Des lignes épurées et des finitions naturelles font de ce luminaire un excellent choix pour des thèmes intérieurs tels que minimaliste, contemporain et hygge scandinave. Le corps de la lampe est fabriqué à partir de métaux résilients avec un revêtement blanc lumineux tandis que la base est en bambou durable avec une finition naturelle. La forme présente une silhouette moderne tout en laissant les plantes prendre le devant de la scène.