Un Loft Industriel au Coeur de Portland à Vendre à $329K

Un loft industriel exceptionnel est actuellement à vendre au cœur du vibrant quartier de la Pearl District à Portland. Situé au 1420 NW Lovejoy St, Appartement 622, Portland, OR, ce loft spacieux de 775 pieds carrés, comprenant une chambre et une salle de bain, est mis en vente pour la somme de $329,000. Construit en 1910, ce bâtiment chargé d’histoire révèle un charme industriel unique, avec des plafonds impressionnants, de grandes fenêtres et des finitions industrielles chic qui en font un lieu de vie exceptionnel.

Une Histoire Chargée d’Héritage

Ce loft rénové était initialement un entrepôt de matériel, faisant partie du bâtiment Marshall-Wells conçu par l’architecte Daniel Burnham au début du XXe siècle. En préservant une partie du charme original du bâtiment, comme les poutres exposées et les finitions en béton, ce loft offre un mariage parfait entre l’histoire industrielle de Portland et le design contemporain.

Une Atmosphère Lumineuse et Invitante

L’agencement ouvert de ce loft crée un espace idéal pour recevoir et se détendre. La lumière naturelle qui inonde l’intérieur accentue l’atmosphère chaleureuse et accueillante de ce lieu unique. De plus, la commodité d’un parking sécurisé attitré est un atout inestimable dans ce quartier animé. Vous apprécierez également l’emplacement idéal de ce loft, entouré de cafés branchés, de théâtres, de galeries d’art et de boutiques haut de gamme, offrant tout ce dont vous avez besoin à quelques pas de chez vous.

Une Situation Géographique Privilégiée

Situé dans le quartier de la Pearl District, à proximité du centre-ville et du célèbre Powell’s City of Books, ce loft bénéficie d’une localisation privilégiée au cœur de l’effervescence culturelle et artistique de Portland. Vivre dans ce quartier prisé vous offrira un cadre de vie exceptionnel, entre modernité et histoire, dynamisme urbain et tranquillité.

Les Mots de l’Expert

Will Allstetter, écrivain, designer et ingénieur logiciel basé à New York, met en lumière l’importance de l’histoire et du design dans l’immobilier. Son travail, axé sur la technologie, l’art et la culture, souligne l’unicité et l’attrait de lieux comme ce loft industriel à Portland. Pour en savoir plus sur son travail, vous pouvez le retrouver en ligne sur willallstetter.com.

Ne manquez pas cette occasion rare de vivre dans l’un des quartiers les plus recherchés de Portland. Ce loft industriel unique offre un mélange parfait entre passé et présent, entre charme historique et design contemporain. Contactez dès aujourd’hui votre agent immobilier pour organiser une visite et découvrir par vous-même le potentiel de ce lieu exceptionnel.