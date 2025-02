Un loft de luxe avec une vue panoramique à Paris Prix 2M €

Situé au 17 Parc Monceau, Paris, France, ce loft unique en son genre est une véritable œuvre d’art. Construit en 1893, cet atelier d’artiste offre des volumes généreux et des détails d’époque originaux dans un cadre modernisé. Le bâtiment, composé exclusivement d’ateliers, témoigne du passé historique de la rue, qui abritait autrefois les ateliers où la Statue de la Liberté a été sculptée par Bartholdi dans les années 1870 avant d’être transportée vers son site actuel à New York.

Situé au dernier étage d’un immeuble du XIXe siècle bien préservé avec un gardien et un accès par ascenseur, cet appartement exceptionnel comprend un grand espace de vie/salle à manger ouvert (avec une terrasse), une cuisine semi-ouverte, et à l’étage supérieur, un bureau et une chambre avec une salle de bains attenante. Profitez de promenades relaxantes dans le Parc Monceau, des produits frais du marché Poncelet, et d’un aperçu de la vie résidentielle parisienne dans ce pied-à-terre parfaitement aménagé.

Les plafonds extra hauts et les grandes fenêtres de l’appartement sont des vestiges de son ancienne vie en tant qu’atelier d’artiste. Le niveau supérieur en mezzanine comprend une chambre, une salle de bains attenante, et un bureau. Accessible par ascenseur, cet appartement est situé au-dessus de deux autres studios d’artiste convertis. La cuisine est située juste à côté de la zone de vie et de repas.

Pour Will Allstetter, écrivain, designer et ingénieur logiciel basé à New York, cet appartement incarne l’harmonie parfaite entre l’art, la technologie et la culture. Son travail se concentre sur ces domaines, offrant une perspective unique sur la fusion entre l’histoire et la modernité. Vous pouvez le retrouver en ligne sur willallstetter.com.

Publié le 21 février 2025.