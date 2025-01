Sélection de Toronto: Un Appartement Étonnant avec Découpes Géométriques et Lumière Naturelle

Localisation: 31 Governors Road, Toronto, Ontario, CanadaPrix: 15 000 $ CAD par mois (environ 10 435 $ USD)Année de Construction: Fin des années 1990Architectes: Francesco & Aldo PiccalugaSurface: 5 906 pieds carrés (3 chambres, 4 salles de bains)

Une villa postmoderne emblématique vous attend à Toronto, conçue par les célèbres Francesco & Aldo Piccaluga. Leur vision primée a apporté une esthétique européenne raffinée à certaines des adresses les plus exclusives de Toronto. Des tons sourds et des teintes naturelles abondent dans cette demeure, avec des murs en plâtre vénitien et des carreaux de marbre, tandis que les fenêtres en bois encadrées de bois de mélèze à bascule et rotation invitent la lumière naturelle abondante dans chaque coin de la maison. La cuisine gastronomique et la salle familiale adjacente s’ouvrent sur un patio exposé au sud, entouré de jardins luxuriants et matures : une retraite idyllique pour des repas en plein air avec une vue sereine pour une contemplation tranquille. Le chauffage radiant au sol couvre trois zones, assurant chaleur et confort, tandis qu’une allée chauffée et un chemin simplifient la vie hivernale. Pour ces moments de tranquillité, détendez-vous dans la piscine d’eau salée intérieure ou respirez profondément dans la salle d’exercice attenante. La résidence comprend une salle de loisirs au niveau inférieur et une suite principale spacieuse, offrant un sanctuaire privé baigné d’une douce lumière naturelle.

Dans une pièce carrelée se trouve une piscine d’eau salée, avec des fenêtres donnant à la fois sur l’intérieur et l’extérieur. Dans le salon, un mur orné d’un motif de nuage s’arrête juste en dessous du plafond, laissant la lumière de l’escalier filtrer vers le bas. Dans la salle à manger, un ensemble de trois longues fenêtres encastrées dans du bois offre une vue sur la cime des arbres. Des motifs ronds se retrouvent dans les espaces de vie et de restauration.

Situé au 31 Governors Road à Toronto, en Ontario, cet appartement est proposé à la location pour 15 000 $ CAD (environ 10 435 USD) par mois par Royal LePage Real Estate Services.

Publié le 28 janvier 2025