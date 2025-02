lincoln-nouveaux-bureaux-assis-debout-de-room-board-et-gensler

Room & Board et Gensler dévoilent Lincoln: Une Collaboration Innovante pour des Bureaux Assis-Debout

Dans le monde en constante évolution du design et de l’ameublement, Room & Board et Gensler se sont associés pour créer Lincoln, une gamme de bureaux assis-debout offrant des solutions flexibles pour le travail ou la maison. Cette collaboration sans précédent entre la firme d’architecture mondiale et l’entreprise de mobilier (ainsi que Room & Board for Business, la branche commerciale de la marque) a donné naissance à une ligne contemporaine alliant esthétique et performance.

Reid Guse, directeur de la marchandise et du design chez Room & Board, souligne l’opportunité offerte par cette collaboration : « C’était l’occasion de combiner nos domaines d’expertise. Nous avons mis à profit le design centré sur l’humain de Gensler et l’artisanat de qualité de Room & Board. »

Chaque bureau de la collection Lincoln offre une transition fluide entre les positions assise et debout, tout en offrant un espace de rangement généreux. Fabriqués pour durer, les bureaux Lincoln – nommés ainsi en hommage aux vertus du 16ème président des États-Unis – sont construits à partir de bois d’Amérique du Nord provenant de sources responsables, répondant aux normes de durabilité rigoureuses de Room & Board.

Le design des pièces est intemporel, avec des lignes épurées, des bords arrondis et des poignées de tiroirs modernes qui s’harmonisent avec tout style d’intérieur. Gensler a identifié le désir des utilisateurs pour une fonctionnalité intégrée, avec des longueurs variables pour accommoder différentes postures.

Le bureau s’élève à 49 pouces lorsqu’il est entièrement étendu, et mesure 30 pouces de hauteur lorsque l’ajustabilité de la hauteur est réduite. Le tout est alimenté par un panneau de contrôle tactile sur la surface, avec trois réglages de mémoire. Les colonnes de levage sont dissimulées à l’intérieur, éliminant l’encombrement des options assis-debout traditionnelles. Une fonction de sécurité inversée et un verrou offrent une sécurité supplémentaire, tandis que les patins de nivellement et les pieds assurent la stabilité.

Le stockage est essentiel, avec beaucoup d’espace disponible pour les accessoires, les appareils et les documents. Les essentiels peuvent être rangés lorsque plus nécessaires, gardant le bureau bien rangé. Un couvercle à charnière avec fermeture en douceur peut contenir une multiprise pour la garder à portée de main. Les ouvertures se trouvent sur le dessus du bureau, dans le tiroir central et à l’arrière pour une organisation discrète des câbles. Les tiroirs peuvent contenir jusqu’à 100 livres.

Une variété de configurations est disponible, pouvant être modifiée en fonction des besoins actuels. Des commandes électriques pour l’ajustement de la hauteur sont également disponibles si préférées. Différentes configurations de stockage et largeurs de bureau aident également les individus à maximiser l’espace. Trois options de stock transformant l’aspect des pièces, du bois massif clair au bois plaqué en passant par le noyer classique, ou le chêne avec une teinte de seigle pour un attrait plus contemporain.

La collection Lincoln est vraiment polyvalente, que ce soit habillée de façon élégante ou décontractée. « Il y a beaucoup d’éléments efficaces dans une seule collection, et pourtant elle reste unifiée, » souligne Guse.

Pour plus d’informations sur Lincoln, visitez roomandboard.com. Des photographies sont gracieusement fournies par Room & Board.

Anna Zappia, rédactrice et éditrice basée à New York, partage une passion pour les textiles et peut souvent être trouvée lors d’une exposition de mode ou en train de faire du shopping pour plus de livres. Anna rédige la chronique Friday Five, ainsi que du contenu commercial.