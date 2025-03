L’artiste Devin Wilde redéfinit l’ornementation céramique

L’histoire de la créativité artistique a souvent été associée à la souffrance, qu’il s’agisse du cliché de l’artiste affamé ou du poète tourmenté – pensez à un Van Gogh tourmenté, à un Beethoven erratique, ou à un Caravage volatil – où l’expression finale représente la libération, le soulagement et le sacrifice. Bien que la lutte ne soit pas techniquement un préalable à la pratique créative, la catharsis par la création demeure le remède favori de la profession en réponse à celle-ci. Cependant, tous ne sont pas si moroses. Des artistes modernes, comme le céramiste basé à Brooklyn, Devin Wilde, présentent plus souvent la création comme une ligne d’investigation, un hommage à l’histoire, ou un acte d’amour-propre.

La thérapie de l’argile

« Je trouve que travailler avec de l’argile est thérapeutique; bon pour l’âme, » partage Wilde depuis un modeste studio d’angle, où la fumée s’élève d’encens fumants dans une danse ensoleillée avec Etta James. « C’est intrinsèquement imparfait, aussi gentil et indulgent. Cela m’aide à surmonter les tendances perfectionnistes qui me sont cruelles – plus que d’autres médiums que j’ai explorés, » continue-t-il. « C’est tout simplement ainsi que je veux passer ma journée. »

Un retour aux pratiques tangibles

Maintenant une entité à part entière, la carrière créative de Wilde a zigzagué de ses études d’architecture à l’Université de Stanford à l’entrepreneuriat dans la conception numérique et l’expérience utilisateur avant de revenir pleinement à la pratique en studio avec le bois et l’argile. Son curriculum vitae vante des résidences à la Penland School of Craft et au Anderson Ranch Arts Center où il a travaillé dans ce dernier médium plus malléable. Ces expériences pratiques ont inspiré la fondation en 2023 de son studio de céramique formel à Red Hook, non loin des riches quartiers de New York qui inspirent maintenant certaines de ses pièces monumentales et chargées de sens.

Un mélange d’esthétiques anciennes et modernes

Les formes cannelées et en forme de volutes soutenant des frises classiques. Les lignes, les chevrons et les formes trouvés dans les façades Art Déco. Les églises gothiques avec des structures renforcées et des proportions volumétriques. L’imagination de Wilde voyage à travers le temps en puisant des éléments de différentes périodes architecturales pour les tempérer ensuite selon les principes postmodernes. Mais ne laissez pas la perception de l’ornementation ou de la fantaisie vous tromper. La disposition des éléments fonctionnels et décoratifs sur chaque objet au sein de la collection plus large est importante.

Les silhouettes simples – des contenants coniques, cylindriques et sphériques – sont d’abord construites à la main en utilisant un mélange d’argile avec un agrégat appelé ‘grog’. Cela aide à soutenir la structure, à articuler la texture, à préserver les lignes, à favoriser un séchage uniforme et à réduire le retrait lors de la cuisson. Plutôt que d’être incisées, la production des ornements extérieurs suit la fabrication de la forme et est attachée une fois que tout est ‘cuir dur’, un stade où l’argile est encore malléable mais conservera sa forme.

« Je sais que j’ai fait juste quand une pièce est terminée et qu’elle sèche et que la qualité de la surface est un gris monotone vraiment ennuyeux et que la forme m’excite toujours, » ajoute Wilde.

Sa signature se compose de nervures exagérées en haut-relief souvent accentuées par des disques circulaires, des pieds enroulés, ou des finials en boules pleines à leur terminaison – un peu comme les empattements sur les caractères typographiques qui créent une rainure habituelle lorsque l’on lit la surface. Les ornements sont placés dans un arrangement équilibré et symétrique pour être dramatiquement amplifiés par des glaçures d’oxyde métallique captant la lumière en cuivre patiné, en bronze vieilli, ou en fer couvert de rouille, ce qui confère de l’importance et élève le statut de l’objet au vénérable.

« Toutes les formes que je crée sont destinées à exister avec une dualité d’esthétiques anciennes et modernes, et les glaçures que j’utilise sont destinées à renforcer cela. Elles sont censées évoquer une qualité ancienne à mon travail, comme un artefact métallique qui vient d’être retiré de la mer, » déclare Wilde.

Avec des diplômes professionnels en architecture et journalisme, l’écrivain basé à New York, Joseph, a le désir de rendre la vie belle accessible. Son travail vise à enrichir la vie des autres par la communication visuelle et la narration à travers le design. Lorsqu’il n’écrit pas, il enseigne la communication visuelle, la théorie et le design.