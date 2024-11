Il y a quelques jours, nous avons découvert qui sera le prochain président des États-Unis et, comme nous l’avons exprimé, nous n’avons pas obtenu le candidat que nous voulions tant. Nous avons vécu toute une gamme d’émotions mais, à la fin de la journée, nous avons accepté les résultats et continuerons de faire ce que nous pouvons pour unir et promouvoir l’amour et l’inclusivité. Il est important de souligner que le travail ne s’arrête pas maintenant mais ne fait que continuer. Bon, parlons de quelques liens et d’une annonce excitante.

La visite de maison de cette semaine est tout simplement du bonheur sous forme de design. Couleurs, motifs, vintage, neuf, elle a tout. Allez la voir pour un coup de pouce <3De la part d'Emily : Un nouvel outil pour aider nos enfants à renforcer leur confiance que toute notre famille adore. D'accord, cela va sembler étrange mais j'ai presque dit à tout le monde que je connais à propos de cette application depuis que nous l'avons commencée il y a deux semaines. Elle s'appelle Legends et c'est un jeu/exercice interactif qui promeut de très bonnes compétences de renforcement de la confiance et permet beaucoup de connexion et de conversation dans notre maison. Les enfants ont hâte de le faire avant d'aller au lit (seulement 5 minutes) et nous aussi. Nous pouvons leur dire des choses vraiment incroyables à leur sujet et ils doivent également dire des choses géniales sur eux-mêmes. Vous commencez par identifier les problèmes (discours négatif sur soi, image négative de soi, anxiété, dépression - beaucoup d'autres, mais ce sont ceux qui me viennent à l'esprit) et chaque exercice donne un excellent exemple de quelqu'un de génial, qui a surmonté une sorte d'adversité - même mentale (des personnes célèbres comme Muhammad Ali, Lizzo et Taylor Swift). Ensuite, il vous guide pour identifier certaines de vos valeurs fondamentales, crée des mantras, et vous donne même un nom à votre critique intérieur. Ce sont toutes les compétences de renforcement positif que les adultes ont tendance à acquérir (probablement quand nous avons des difficultés) donc nous pensons que c'est génial qu'il y ait quelque chose de vraiment amusant pour que les enfants apprennent cela dès leur plus jeune âge. Ce n'est pas gratuit (je pense que c'est 6 $ par mois, un programme de 3 mois je PENSE) mais nous ne pouvons pas arrêter de vanter ses mérites. Cela ne ressemble PAS à des devoirs car c'est super amusant et interactif (ce n'est pas un jeu vidéo, mais ce n'est pas ennuyeux non plus). Ce n'est pas encore une application mais nous le faisons sur notre téléphone. Encore une fois, elle s'appelle Legends et nous lui donnons un 10/10.D'accord, tout le monde. L'équipe d'EHD Portland est à la recherche d'aide (c'est-à-dire d'embauche). Nous avons besoin d'une personne locale à temps plein pour les médias sociaux ayant de l'expérience dans la création de reels et le montage vidéo - bien sûr, beaucoup d'autres compétences sont GÉNIALES, mais une véritable obsession pour les médias sociaux, une réelle aisance et connaissance de la plateforme, et un amour du design sont les principaux "critères" 🙂 Nous recherchons également un graphiste de Portland pour revoir et redessiner notre site (nous avons un constructeur de site web). Le graphiste n'est pas obligé d'être local, mais c'est toujours agréable de travailler avec des gens de notre communauté. Je ferai plus de démarches en janvier, mais je voulais le mentionner. Si vous souhaitez postuler au poste de média social, envoyez une démo de design et tout ce que vous voulez, comme un curriculum vitae à gretchen@emilyhendersondesign.com.De la part de Jess : J'ai passé quelques jours avec mon père en début de semaine. C'était extrêmement nécessaire et nous avons même pu voter ensemble, ce qui était vraiment spécial malgré le fait que le candidat que nous voulions désespérément n'a pas gagné. Après avoir voté, nous avons fait un peu de thérapie au détail père-fille chez Everlane où j'ai acheté une nouvelle paire de mes jeans préférés (il a également trouvé de super choses mais je le laisserai vous en parler dans son prochain guide de cadeaux :)). Je l'ai déjà dit et je le répéterai, je suis convertie aux jeans Everlane. Le lavage bleu vintage est mon préféré et je trouve que la taille de ces jeans correspond bien à moins que vous ne souhaitiez un ajustement plus lâche. Astuce : Allez essayer ou achetez une paire en ligne pour voir quelle est votre taille, puis attendez le Black Friday car l'année dernière les jeans étaient à -50 % (une réduction vraiment incroyable) mais les ventes étaient finales. Anticipez si vous êtes intéressé. Je vous envoie tout mon amour en cette semaine qui est vraiment difficile pour beaucoup d'entre nous.De la part de Gretchen : Soyons honnêtes. Cette n'a pas été la meilleure des semaines pour beaucoup d'entre nous. Personnellement, je me sens vaincue, déçue et déconnectée, cherchant un moyen de me sentir un peu plus légère. Quelques-uns de mes amis ont acheté des pyjamas festifs pour faire face - c'est donc ce que je fais. Mon choix de joli pyjama ? Les pyjamas pour adultes Hanna Anderson que je ne peux qu'espérer contiennent une sorte de magie, assez pour m'aider à incarner l'esprit de Junie B. Jones en ces temps difficiles. Je ne peux pas encore parler de l'ajustement, mais je mise sur cette nouvelle chemise de nuit en flanelle pour me procurer un certain confort superficiel. S'il arrive à temps, je pense que je la porterai à la réunion de la municipalité que Caitlin a suggérée ! Aussi sur mon agenda de port de pyjama est une relecture de plusieurs heures de Severance sur Apple TV. La saison deux sort en janvier. Mais si vous préférez assortir vos pyjamas avec quelque chose de plus léger, je recommande vivement English Teacher sur Hulu. C'est doux, drôle et progressiste.De la part de Mallory : J'ai fait une pause dans un café le week-end dernier et j'ai vu une fille porter le plus MIGNON ensemble de sport. Je l'ai complimentée et sa réponse a été "C'est de chez Target !!" Cela ressemblait vraiment à un ensemble Alo ou Lululemon donc j'ai été très surpris et je suis immédiatement allé chez Target et j'ai une fois de plus été ravi du prix. Le soutien-gorge de sport est seulement à 20 $ et le legging à 28 $ ce qui est bien mieux que tout ce qui se trouve actuellement sur le marché. Les marques d'athlétisme coûteuses sont comme 150 $ pour les leggings et 70 $ pour le soutien-gorge de sport assorti (ce qui est fou). Dans l'ensemble, c'est un ensemble incroyable pour moins de 50 $ (et il est disponible en 3 jolis coloris !)De la part d'Arlyn : Mercredi dernier, j'étais plongée dans une profonde tristesse et le deuil de l'état de ce pays. Cela a pris quelques jours, mais j'ai réalisé que je devais sortir de l'endroit sombre où j'étais mentalement et retrouver la lumière, ne serait-ce que pour ma fille et son avenir. J'ai vu quelqu'un sur le groupe Pantsuit Nation dont je fais partie sur Facebook depuis 2016 partager l'application Goods Unite Us, où vous pouvez voir quels détaillants et marques soutiennent quels politiciens et PAC, donc je peux m'assurer que mon dollar est aligné consciemment avec mes valeurs car malheureusement, nos portefeuilles semblent parler plus fort que presque tout autre chose de nos jours. Je l'ai téléchargée sur mon téléphone et cela a été utile pour explorer et comprendre ce à quoi j'aurais pu être aveugle auparavant. Nous avons une voix, et je continuerai à utiliser la mienne de toutes les manières possibles.De la part de Caitlin : Aujourd'hui semble être un moment idéal pour promouvoir mon organisation non partisane préférée, She Should Run ! C'est un groupe à but non lucratif qui aide les femmes - des deux côtés de l'allée - à se présenter à toutes sortes de fonctions politiques, du conseil scolaire à la mairie (et au-delà). Si rien d'autre, les dernières années ont prouvé qu'il y a définitivement de la place pour vous à la table - vous êtes assez qualifiée, vous êtes assez connectée, vous êtes (certainement) assez intelligente, et vous seriez probablement une addition incroyable au tissu politique de notre pays. Si vous êtes intéressée à vous présenter (ou si vous souhaitez simplement être volontaire, comme moi !), veuillez venir assister à cette réunion de la municipalité de 30 minutes le mercredi prochain, le 13/11, à midi Eastern. Vous apprendrez comment vous impliquer localement, comment canaliser vos émotions en un changement positif, et comment encourager davantage de femmes à s'impliquer (mon nouveau rêve ? Une élection présidentielle avec 2 femmes en tête du scrutin !). Comme Shania dirait : let's go girls.À demain. xx