La passion de Dan Harden pour le design industriel

Dan Harden, un homme dont la passion pour le design industriel a commencé dès son enfance, est aujourd’hui un expert reconnu dans le domaine. Enfant, il passait son temps à dessiner, peindre et démonter des appareils électroménagers et des moteurs de tondeuses. Encouragé par ses parents, il savait déjà quel serait son métier, même s’il ne connaissait pas encore le nom exact de cette profession. « Je suis né pour être un designer industriel, et je l’ai senti dès mon plus jeune âge, même si je ne savais pas que cela s’appelait ainsi », déclare Harden.

Le parcours de Dan Harden vers le succès

Son parcours l’a conduit à faire des stages chez George Nelson Associates et Richardson Smith, où il a vu la profession de designer en action, et tout a cliqué. Diplômé de l’Université de Cincinnati, il a affiné son approche avec des expériences chez Henry Dreyfuss Associates et Frog Design. Cependant, c’est sa collaboration avec Bob Riccomini pour fonder Whipsaw en 1999 qui a eu un impact durable sur sa vie et sur l’industrie dans son ensemble.

Le succès de Whipsaw sous la direction de Dan Harden

Aujourd’hui, Dan Harden célèbre 25 ans de succès avec Whipsaw, dont il est désormais le PDG et le designer principal. Basée à San Francisco, en Californie, la société a travaillé avec des clients de premier plan tels que Google, Nike et Uber, avec un portefeuille de plus de 1 000 produits et projets. Dan Harden continue de s’inspirer, en cultivant son intérêt pour l’architecture, la musique et le travail du bois. Le développement de ses divers talents lui donne non seulement de l’élan dans son travail, mais surtout, il renforce son bonheur quotidien.

Les passions personnelles de Dan Harden

Malgré sa réussite en tant que designer, Dan Harden ne recherche pas la possession de biens matériels. Il apprécie ses quelques voitures classiques et guitares, mais ce qui l’intéresse le plus, c’est ce que ces objets peuvent lui apporter. « Les possessions sont pour moi des portes vers des expériences, et ce sont les expériences que je chéris le plus », note Harden. « Je pense que le bon design fonctionne de cette manière. Ce n’est pas seulement une question d’adoration de l’objet – c’est la façon dont il vous permet ou vous motive de manière spéciale. »