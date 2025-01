Les pires achats de 2024

Une bougie qui n’a pas fait son travail

Dwell editors et contributeurs ont partagé leurs pires achats de l’année. Angela Serratore, contributrice, a partagé son expérience désastreuse avec une bougie Maison Margiela achetée chez Sephora. Elle espérait que la bougie ferait sentir son foyer comme une cheminée confortable, mais au lieu de cela, elle n’a rien senti, en plus de la flamme trop haute qui l’a effrayée pendant qu’elle regardait les Real Housewives de Salt Lake City.

Des gants de vaisselle relativement inutiles

Megan Reynolds, éditrice principale des guides sur la maison, a souligné son combat avec les gants de vaisselle qui se sont tous retrouvés à la poubelle en 2024. Malgré des achats à bas prix ou d’options plus coûteuses, tous les gants finissent par se déchirer rapidement, laissant les mains exposées à l’eau chaude et au savon à vaisselle.

Des cadres de mauvaise qualité

Kate Dries, rédactrice en chef, a partagé son expérience frustrante avec des cadres bon marché qui n’étaient même pas de la bonne taille pour les impressions qu’ils étaient censés accueillir. Malgré le prix attractif, les cadres étaient de mauvaise qualité, obligeant Kate à improviser avec un couteau pour les ajuster. Elle a conclu que l’on obtient ce pour quoi on paie.

Des ustensiles de cuisine potentiellement toxiques

Jinnie Lee, contributrice, a révélé avoir jeté tous ses ustensiles de cuisine en plastique noir après avoir appris qu’ils pourraient être toxiques. Bien qu’elle possède des ustensiles en bois et en métal, elle a regretté de s’être empoisonnée lentement à la maison. Elle a exprimé sa déception face aux produits toxiques et s’est demandé si elle trouverait enfin la paix dans sa cuisine.

Un porte-manteau en bois mural pour mon enfant

Kelly Stout, contributrice, a partagé son achat maudit d’un porte-manteau pour son enfant qui est toujours dans le placard après 10 mois. Malgré son apparence attrayante, Kelly n’a pas réussi à l’installer en raison de sa crainte de mal faire le perçage dans le mur. Elle a plaisanté en disant qu’elle le garderait probablement jusqu’à ce que son enfant parte à l’université.

Des équerres en bois avec le mauvais matériel (pas ma faute!)

Kelly Faircloth, contributrice, a raconté sa déception après l’achat d’un lot de quatre équerres en bois d’Amazon. Malgré la couleur qu’elle aimait, les équerres ne venaient pas avec le bon matériel de montage, ce qui l’a empêché de les installer correctement. Malgré des recherches sur Google et YouTube, Kelly et son mari ont abandonné le projet, laissant les trous dans le mur non réparés pour l’année suivante.

En somme, les pires achats de 2024 ont laissé des leçons à retenir pour les rédacteurs de Dwell et ont fourni des anecdotes amusantes à partager avec les lecteurs.

