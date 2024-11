Ces derniers mois ont été remplis de shopping pour tous les projets sur lesquels je travaille ici, alors AllModern a attiré beaucoup mon attention. J’ai toujours trouvé de superbes pièces bien faites et bien sûr, si jolies. Alors, comme ils viennent de commencer leur vente du Black Friday avec jusqu’à 70% de réduction, j’ai pensé vous montrer ce que je considère vraiment pour la maison au bord de la rivière et la maison de mon amie. Un petit spectacle et un peu de déballage! Puisqu’il y avait tellement d’autres belles pièces en solde, j’ai rassemblé quelques-unes de mes autres préférées à la fin. Ok, laissez-moi vous montrer ce qui est actuellement dans mon panier. Maintenant, je pense que c’est peut-être la première fois que je vous montre cette photo de l’entrée. N’est-elle pas jolie ? J’adore tout le bois (évidemment) et la caractéristique de lattes est si puissante. Cette zone d’entrée est un espace assez grand, donc je veux une table ronde de bonne taille qui sera visuellement équilibrée. Voici ce que je pense…

Table à manger sur pied Astraea

Donc oui, j’essaye de comprendre ce qu’il faut faire avec cette zone d’entrée (qui n’est pas exactement leur « entrée » mais à proximité). Encore une fois, la rambarde est occupée d’une manière vraiment belle, donc quoi qu’il arrive ici doit être simple. Je ne suis tout simplement pas sûr si cela devrait contraster et ressortir de la rambarde comme cette table noire…

Table à manger sur pied Iris 47″

…Ou lui donner une intégration et NE pas ressortir, mais au contraire correspondre au chêne blanc comme celle-ci. Les deux tables existent en chêne clair et noir, mais celle-ci, juste au-dessus, a également une option de noyer.

Ah, ma couleur de peinture verte préférée ! Alors que cette couleur et les étagères intégrées sur mesure sont parfaites, cette salle familiale a besoin d’une ambiance de style supplémentaire avec un éclairage.

Lampe de sol intelligente Cas 61,5”

Cette pièce fonctionne si bien avec les accents noirs (les barres des rideaux, la quincaillerie noire de l’unité multimédia). Et bien que les abat-jour noirs, comme sur cette lampe de sol, ne diffusent pas autant de lumière qu’un tissu plus clair, dans une pièce qui est censée être sombre et confortable, c’est en fait parfait.

Lampe de table en marbre Damiano

Nous avons beaucoup de bois dans cette maison comme vous le savez, donc alors que je commence à la décorer, je suis attiré par des touches de noir, mais toujours dans une ambiance chaleureuse (c’est-à-dire du marbre ou du bois, pas seulement du métal). J’adore cette lampe.

Table d’appoint Walt

Je veux aussi apporter des accents amusants comme des tables d’appoint qui sont cruciales pour éviter qu’un fauteuil unique ait l’air solitaire, sans parler du fait qu’elles sont idéales pour prendre un café ou un verre. Parfois, une grande table d’appoint à côté d’un fauteuil a l’air maladroite à moins qu’elle ne soit dans un coin. J’ai une version de celle-ci (qui était beaucoup plus chère).

Table à manger ronde Talitha 47,75”

Nous cherchons une table de « devoirs/bricolage » pour le coin près du siège de la fenêtre. Cette table de salle à manger moderne et organique de taille moyenne serait parfaite dans cette pièce et permettrait aux enfants de répandre tous leurs devoirs. Nous avons également besoin de chaises, idéalement deux, et voici quelques options vraiment sympas :

Chaise de salle à manger rembourrée Corine (ensemble de 2) | Chaise de salle à manger rembourrée Ambra

J’adore l’idée des chaises vertes car c’est une couleur principale dans cet espace (et fonctionne si bien avec la nature à l’extérieur). Elles ont de bonnes critiques, un dossier courbé (mon préféré) et ont ces cadres métalliques noirs qui s’harmonisent avec tout le reste de noir dans l’espace. OU je pourrais opter pour le contraste avec cette chaise en bois beaucoup plus claire vraiment jolie. Les deux seraient magnifiques.

Maintenant, parlons de l’autre côté de la pièce et de ses besoins.

Armoire de rangement à 2 portes Dakota

Nous avons de grands rangements intégrés mais un peu plus est toujours une bonne idée, c’est pourquoi je recherche une petite armoire comme celle-ci. Cette armoire est si jolie. J’adore mélanger les bois foncés ici (j’adore mélanger les bois foncés et clairs en général). Un bon rangement et cela nous donne une base pour une jolie pièce d’art et des lampes.

Canapé 2 places rembourré Rae 60”

C’est tout pour la maison au bord de la rivière et maintenant j’ai une excellente option pour la maison de ma meilleure amie. Elle a besoin d’un canapé 2 places de 60″ qui soit confortable pour regarder la télévision (quand il ne fait pas face à la télévision) et celui-ci a l’air assez solide, et cette couleur est si jolie. Nous sommes tous assez sûrs que celui-ci correspond parfaitement à la description, donc il a été commandé et il arrive CETTE SEMAINE (expédition super rapide, hourra !). À noter, il est livré avec la livraison/montage White Glove, ce qui est toujours un luxe merveilleux.

Rae 2-Piece Upholstered Chaise L-Sectional

Je n’ai aucune utilité pour cela en ce moment, mais je voulais juste souligner que c’est une assez bonne sectionnelle pour le prix – la couleur est si jolie, elle a l’air vraiment confortable et elle est design dans un style pas super tendance.

Et en parlant de plus de belles choses dont je n’ai pas besoin mais que vous pourriez, voici un récapitulatif de certaines de nos autres pièces préférées.

Lit en bois Antigua | Lit rembourré Liza | Lit rembourré Sadarius

Tous ces lits sont si beaux. Celui en bois noir est un classique absolu et extrêmement polyvalent en termes de style. Celui en boucle brun clair est classique avec une touche moderne et tellement plus abordable que d’autres très similaires sur le marché. Enfin, la teinte du velours vert est géniale et la forme est moderne mais ludique, et aussi super chic. Vous ne pouvez pas vous tromper.

Table de chevet 1 tiroir Varkala | Table de chevet 1 tiroir Mille | Table de chevet 2 tiroirs Paloma

Ensuite, les tables de chevet. J’adore une table de chevet propre et moderne. La plupart de mes chambres en ont. Les trois sont super car ils ont un détail amusant, ont tous au moins un tiroir (très crucial pour une table de chevet), mais ne sont pas trop visuellement écrasants.

Commode 6 tiroirs Alvarez | Commode 4 tiroirs Williams 38″ W | Commode double 6 tiroirs Berkeley

Ces commodes sont tellement bien. Celui tout à gauche donne presque une touche de brutalisme organique que je trouve très cool (et il est également disponible en chêne blanc). Ensuite, celui du milieu est un style MCM moderne mais un peu plus luxueux avec les tons noirs et dorés. Mais si vous voulez un look MCM plus classique, il existe en cinq autres couleurs. Enfin, celui de droite est à la fois élégant et massif. Les coins arrondis sont si jolis et les tiroirs se ferment en douceur, ce qui est une si belle touche.

Fauteuil rembourré Evin | Fauteuil baril rembourré Kearney | Chaise d’appoint moderne Malin

Un fauteuil d’appoint est l’un de ces articles de décoration super car il est fonctionnel, a généralement une forme et/ou un tissu amusant, et peut être utilisé dans de nombreux types de pièces – salons, chambres à coucher, entrées, bureaux, vous le nommez. Ces trois-là non seulement montrent la gamme de ce qu’AllModern propose en termes de sélection, mais ils sont tous si bons. Le tissu brun clair en boucle me donne envie de m’enrouler et de lire un livre. Il a totalement la même sensation que celui que j’ai dans ma chambre. Mais pour un peu plus de glamour, ce fauteuil en velours bleu-gris est tellement joli. J’aime la teinte, j’aime la forme et je pense que ce pourrait être un ajout amusant à un espace plus traditionnel. Enfin, cette chaise MCM inspirée du vintage est juste cool. La couleur du cuir est géniale et l’ensemble de la pièce est une œuvre d’art fonctionnelle.

Lampe de bureau Damani | Lampe de marbre Calum | Lampe de marbre Rosalia

Toutes ces grandes lampes sont à moins de 140 $ et donneraient une lumière jolie et vibe. Personnellement, j’adore utiliser des lampes comme un moyen facile et rapide de contraster le style principal d’un espace. Cela rend automatiquement la pièce plus intéressante.

Meuble multimédia Pietro 63″ | Meuble multimédia Janya 79″ | Console de table en bois massif Dakota 64″

Les meubles multimédias sont une pièce de mobilier géniale et très fonctionnelle. Ils peuvent contenir (et parfois cacher) tellement de choses. Nous pouvons toujours utiliser plus de rangement. Ces trois-là sont géniaux et ont tous des styles différents. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper.

Chaise de salle à manger en rotin Atticus (ensemble de 2) | Chaise de salle à manger Amadeus | Chaise de salle à manger en boucle Lucile (ensemble de 2)

Les chaises de salle à manger sont un excellent moyen de prendre une table de salle à manger belle mais simple et de la faire chanter. De plus, comme les chaises de salle à manger peuvent s’accumuler très rapidement, les acheter pendant une vente comme celle du Black Friday est une très bonne idée si vous trouvez quelque chose que vous aimez. Ces chaises en rotin sont des classiques absolus, la teinte et la forme du cuir de la chaise du milieu sont vraiment bonnes, et la chaise rembourrée verte est une merveilleuse option traditionnelle moderne !

Table à manger en bois massif Avari 88″ | Table à manger en bois massif Block 84″ | Table à manger extensible Yolanda 83″

En parlant de tables à manger belles mais simples, j’adore toutes celles-ci. Les deux premières sont en bois massif et celle de droite a une base en bois massif mais le dessus est extensible, ce qui est idéal car les fêtes de fin d’année sont comme… maintenant. La première a ces jambes presque postmodernes qui lui donnent un style inattendu. Celle du milieu a une forme tellement classique et est si polyvalente. Ensuite, la dernière est une beauté inspirée du MCM qui pourrait facilement évoluer avec vous. Tous des gagnants à mon avis. D’accord ! J’espère que c’était amusant d’avoir un petit aperçu de ce que je commande et si vous êtes à la recherche de meubles ou de décorations (ils ont aussi une tonne d’options géniales là-bas), la vente du Black Friday d’AllModern se déroule jusqu’au 30/11, et ensuite le Cyber Monday commence juste après, les deux avec jusqu’à 70% de réduction ! Bonnes courses de vente.. xx

*Photos de Kaitlin Green