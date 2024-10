Mes sculptures préférées de Joel Shapiro se trouvent dans la collection du Metropolitan Museum of Art – une structure orange ressemblant à une danseuse qui me fait sourire depuis le premier jour où je suis arrivé à New York, il y a maintenant 23 ans. Cette sculpture, comme la plupart de ses œuvres des 50 dernières années, est joyeuse, défie la gravité et semble bouger lorsque vous vous promenez autour.

Sa dernière exposition à Pace à New York, Joel Shapiro: Out of the Blue, est tout ce que vous pouvez attendre d’un Shapiro avec de nouvelles surprises. Présentant sa plus grande sculpture en bois à ce jour, ainsi qu’une douzaine de petites études et de bronzes, c’est une expérience ludique et intelligente avec de la couleur, de l’espace, des matériaux et des mouvements qui vous incitent à tourner en rond.

L’exposition s’étend sur deux salles avec un espace généreux pour découvrir chaque œuvre sous tous les angles. Trois nouvelles sculptures massives en bois font leurs débuts ici – chacune plus grande que n’importe quel spectateur. L’œuvre centrale, intitulée “ARK” (les titres sont rares pour Shapiro qui a longtemps préféré les “sans titre”) est également la plus grande de la salle, atteignant près de 12 pieds de haut. La structure donne l’impression que quelqu’un a suspendu une implosion dans l’espace – les formes géométriques semblent ignorer notre propre gravité alors qu’elles trouvent leur propre magnétisme central.

Les trois nouvelles œuvres marquent un changement intéressant par rapport aux deux expositions de sculptures qu’il a présentées à New York il y a une décennie où il présentait des œuvres suspendues par un réseau de cordes. Bien qu’il soit indéniablement excitant de se retrouver au milieu d’un Shapiro complètement explosé, les cordes expliquaient également leur “légèreté”. Cependant, dans cette nouvelle œuvre, et surtout dans ARK, l’objection à la gravité semble presque impossible – elle doit être liée à la physique, mais cela ne semble pas être le cas.

Mais le véritable plaisir se trouve dans la deuxième salle où une douzaine de petites études et de bronzes ne suscitent que de l’émerveillement joyeux. Mes œuvres préférées sont les structures en bois colorées qui révèlent leur fabrication avec une abondance de clous, tiges ou vis visibles. On dirait que vous assistez à la création des œuvres, lorsque Shapiro suspend un élément dans l’espace et le fixe rapidement avec plusieurs coups de pistolet à clous.

Une œuvre marquante est “sans titre (étude structurelle pour 20 éléments)” – une étude pour l’œuvre à grande échelle du même titre qui a été autrefois présentée dans une brillante juxtaposition au Musée d’Orsay. Encore une fois, les vis donnent l’impression de retenir les pièces plutôt que de les soutenir, empêchant les éléments de flotter.

L’exposition est visible chez Pace jusqu’au 26 octobre 2024 et vaut la peine d’être vue sous tous les angles possibles. Entre-temps, la galerie a produit cette exceptionnelle interview de 3 minutes avec Shapiro dans son studio du Queens. Réalisée l’année dernière à l’occasion de son exposition à Hong Kong, Shapiro parle de son processus, de la couleur et de ses sentiments sur “la perfection”.

Quoi : Joel Shapiro: Out of the Blue

Où : Pace Gallery, 510 W 25th St, New York, NY

Quand : 13 septembre – 26 octobre 2024

David Behringer visite plus de 200 galeries chaque mois pour découvrir et partager l’art contemporain le plus passionnant de New York aujourd’hui. Abonnez-vous à sa newsletter exclusive hebdomadaire sur www.thetwopercent.com et découvrez ses visites privées de galeries. Et n’oubliez pas de consulter sa chaîne YouTube.