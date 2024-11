Demain, et probablement le reste de la semaine, me mettront dans un état de stress élevé. Les derniers mois de cette élection m’ont donné un peu d’espoir (dit-elle avec prudence) et pourtant la réalité imminente que nous pourrions être ramenés en arrière est en train de nous regarder droit dans les yeux. Je mentirais si je disais que je ne suis pas terrifiée. Je suis sûre que certains d’entre vous sont prêts à en avoir FINI d’entendre parler de ce sujet, d’autres pourraient ne pas être d’accord avec moi, mais ne pas reconnaître les enjeux extrêmement élevés auxquels nous sommes confrontés en ce moment dans l’histoire me semble faux. S’IL VOUS PLAÎT VOTEZ.

Mais oui, nous sommes un site de design et c’est de design dont je suis ici pour parler. Compte tenu du chaos actuel de notre température culturelle, le trempage de motifs et les nouvelles façons dont les gens le mettent en œuvre semblaient appropriés… mais le bon type de chaos. Chaos heureux ? Bien sûr 🙂 Commençons par la façon traditionnelle dont nous pensons au “trempage de motifs”…

La Façon Classique

Le terme semble assez explicite mais pour clarifier, le trempage de motifs classique consiste à prendre une pièce et à recouvrir presque tout de motifs identiques ou multiples. Le papier peint est essentiel comme le montrent les deux exemples ci-dessus, mais étendre des motifs supplémentaires aux rideaux, tapis, revêtements, textiles, vous le nommez est ce qui est important.

Ce que je pense également que ces deux exemples montrent si bien, c’est comment la tonalité et les couleurs influent sur l'”intensité”. Dans la pièce de gauche, vous avez cette pièce joyeuse et lumineuse qui pourrait être considérée comme un peu trop bruyante visuellement, tandis que la pièce de droite a une palette de couleurs beaucoup plus tonale et neutre qui la rend un peu plus calme (malgré la présence de plus de motifs).

Cette maison entière est un exemple INCROYABLE de cette technique tout en ayant tellement de la belle culture du propriétaire à travers tant de motifs. Un véritable festin pour les yeux.

Voici deux autres exemples extrêmement amusants ! Pour la pièce de gauche, le papier peint, les couvre-lits et le siège de la fenêtre fonctionnent si parfaitement ensemble, mais ensuite, si vous regardez le haut du plafond où se trouve le puits de lumière, il y a un moment de carrelage complètement inattendu. Vous pensez presque que ça ne fonctionnerait pas mais c’est le cas et je l’adore tellement. Ensuite, la pièce de droite, j’adore comment ils ont mélangé ces motifs imprimés avec des accents peints à la main. Je suis tellement fan d’un motif peint à la main cool.

Maintenant, passons aux façons dont le trempage de motifs est devenu plus populaire récemment et spoiler alerte, la plupart concernent le choix de vos moments…

Pas Sur Chaque Mur

Donc oui, le trempage de motifs peut être un concept écrasant pour beaucoup d’entre nous, donc il y a des moyens d’avoir quand même une pièce riche en motifs sans avoir l’impression que c’est trop pour votre propre style.

Prenez cette chambre ci-dessus, alors qu’il n’y a qu’un mur avec du papier peint, je considère que le mur à lattes en bois ajoute également un motif. Il est juste plus neutre et calme. Ensuite, regardez la literie incroyable qui a un total de 6 AUTRES motifs. En gros, pensez en dehors de la boîte lorsque vous pensez à ce qui est considéré comme “un motif”.

Une autre option est d’aller à fond sur de multiples motifs complexes dans votre espace mais ensuite de donner à vos yeux un petit répit avec un mur d’accent simple comme ils l’ont fait dans cette salle de bains.

Ou vous pourriez donner à tous vos murs un motif simple avec un matériau unique (comme ce lambris) et ensuite choisir des échelles de motifs différentes pour les principaux éléments de décoration de votre pièce comme l’a fait Heidi avec la literie, le tapis et les rideaux. Tellement cool, tellement excitant, mais en aucun cas trop stimulant.

Jeu de Carreaux

Le carrelage est un matériau plus permanent donc la plupart d’entre nous avons tendance à ne pas prendre de gros risques dans ce domaine mais si vous êtes partant, cela peut faire TOUTE la différence. Dans le salon de gauche, c’est tout le même carrelage et la même couleur mais le motif est assez marquant et rend la pièce si excitante mélangée à ces balustres en zigzag et ce tapis cool. Puis dans la cuisine de droite, c’est un type de carrelage similaire à celui du salon mais ils ont choisi deux couleurs et deux motifs ! Mais comme le carrelage ne monte pas jusqu’au plafond, c’est juste assez visuellement stimulant sans prendre toute la pièce.

Ajouter une Fresque

Si vous aimez l’idée du trempage de motifs mais préférez ne pas avoir une multitude de motifs de taille moyenne à petite se répétant partout, alors peut-être que je vous montre le mélange de fresque/motif. Les fresques sont un si bel élément de design qui est intrinsèquement à grande échelle. Donc, mélangé avec des motifs de petite échelle à travers des pièces de décoration, cela crée un moment visuel si dynamique. Je pense que les deux exemples ci-dessus le prouvent 🙂

Seulement les Sièges

Pour mes puristes du trempage de motifs, vous pourriez ne pas être heureux que cette option soit suggérée dans ce post mais écoutez-moi. Lorsque vous avez soit un grand meuble (comme une section) ou plusieurs options de sièges rembourrés dans une pièce, les couvrir tous d’un ou de plusieurs motifs peut être super visuellement impactant. Regardez cette section florale jaune audacieuse avec ces coussins à rayures vives et cette couverture à carreaux. C’est BEAUCOUP de motifs dans une seule pièce (et c’est génial).

Ou dans cette pièce. Il y a deux motifs de tissu différents ainsi que des coussins et une couverture à motifs. Bien sûr, cette pièce n’est pas “trempée” mais vous ne quittez pas cette pièce sans penser à tous ces motifs. Arlyn a écrit un excellent article sur les canapés à motifs si vous êtes sur le marché.

Seulement la Literie

Enfin, pour ceux qui peut-être ne veulent pas ou ne peuvent pas investir massivement dans du papier peint à motifs, des rideaux, de nouveaux meubles rembourrés, etc., jouer avec votre literie est un moyen vraiment amusant et non permanent de faire entrer un motif.

Cette photo est de Nickey Kehoe donc cette literie n’est probablement pas super abordable mais il y a tellement de grandes marques qui ont d’incroyables options. Souvenez-vous juste de choisir une palette de couleurs (et de vous y tenir) et de mélanger les échelles de motifs comme ils l’ont fait sur cette photo.

C’est tout pour aujourd’hui. J’espère que les visuels joyeux ont été une bonne pause. Ok, maintenant VOTEZ VOTEZ VOTEZ !

Crédits de l’image d’ouverture : Design by Gretchen Raguse | Styled by Gretchen Raguse and Emily Henderson | Photo by Kaitlin Green | From: Gretchen’s First MOTO Reveal: A Tiny Bedroom Comes Alive With The Perfect Pieces From Article (And Fabric On The Walls??)