KEF est réputé pour ses haut-parleurs de haute qualité qui offrent un excellent son tout en améliorant l’esthétique de tout espace. Maintenant, avec le lancement de ses derniers haut-parleurs de la série Q, KEF introduit sa technologie de absorption des métamatériaux (MAT) de pointe à un prix plus accessible.

La technologie MAT n’est pas totalement nouvelle pour la série Q. La société a d’abord lancé la technologie dans la collection R Series Metacollection l’année dernière. À l’époque, on se demandait si et quand la technologie serait intégrée dans des haut-parleurs plus abordables. Apparemment, c’est ce qui se passe maintenant. La nouvelle série Q avec MAT intégré commence à 600 $ pour une paire et monte jusqu’à 2 200 $. Bien que cela reste un investissement, ces prix offrent une option plus abordable pour les audiophiles recherchant une qualité sonore de premier ordre sans se ruiner complètement.

Alors, qu’est-ce que le MAT exactement? Le MAT, ou Metamaterial Absorption Technology, est une structure en forme de labyrinthe à l’intérieur des haut-parleurs qui absorbe les fréquences sonores indésirables, décrites par KEF comme un “trou noir acoustique”. Cette technologie innovante élimine 99% des distorsions sonores, ce qui se traduit par un son plus clair et plus naturel. L’efficacité du MAT a déjà été prouvée dans la série R de KEF, et son introduction dans la série Q devrait offrir la même expérience de haute qualité.

La nouvelle série Q comprend huit modèles, tous dotés du 12e génération de l’array de pilotes Uni-Q de KEF, qui intègre le MAT pour des performances améliorées. Plusieurs modèles, tels que le Q11 Meta, le Q7 Meta et le Q Concerto Meta, ont été mis à niveau vers une conception à 3 voies, offrant une meilleure séparation des fréquences. Ces haut-parleurs utilisent le pilote Uni-Q pour les sons graves et médiums, tandis qu’un nouveau pilote de basses gère les fréquences plus basses, offrant une réponse des basses plus profonde et plus riche.

De plus, la série introduit le Q4 Meta, le premier haut-parleur mural de la gamme, parfait pour les configurations audio surround sans prendre de place au sol. Le Q8 Meta peut être placé au-dessus d’un autre haut-parleur pour ajouter des canaux de hauteur pour une expérience Dolby Atmos, renvoyant le son vers le plafond pour une audio plus immersive.

KEF a maintenu le design élégant et premium de sa série Q avec des haut-parleurs MAT™, disponibles dans une variété de couleurs pour s’adapter à tout intérieur. Cependant, le déploiement est échelonné. Le Q Concerto Meta est disponible uniquement pour les membres de myKEF, tandis que le reste de la série Q – y compris le Q11 Meta, le Q7 Meta et d’autres – est disponible pour tout le monde maintenant. Le Q4 Meta et les accessoires supplémentaires devraient être disponibles plus tard en hiver.