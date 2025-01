Les Meilleurs! Top 10 Articles de 2024

10. Un Parking Devient une École Colorée pour la Petite Enfance

À Vitória, Espírito Santo, Brésil, Estúdio Protobox a transformé un garage de stationnement sous-utilisé en l’aire de jeu du Studio pour Enfants au Colégio Salesiano, un espace dynamique et flexible dédié à l’éducation de la petite enfance, incarnant les principes de la méthode Montessori et les lignes directrices du Curriculum Commun National de Base (BNCC). Le but principal du projet était de créer un environnement qui favorise l’autonomie, la collaboration et l’apprentissage interactif chez les enfants.

9. Noovo Plus: Un Camping-Car Moderne Avec un Plafond Intérieur Super Haut

Si vous avez déjà été à l’intérieur d’un camping-car ou avez vu quelqu’un d’autre à l’intérieur, vous savez qu’en général, on doit se courber en raison de la faible hauteur du plafond. Noovo Plus a décidé de changer cela. Construit sur la plateforme Super High Roof, ce véhicule innovant offre un confort, une polyvalence et des capacités hors réseau inégalés, en en faisant un choix idéal pour les aventuriers et les travailleurs à distance.

8. L’Astell&Kern P1 Est Conçu pour l’Audiophile en Déplacement

Astell&Kern, pour ses lecteurs de musique portables haut de gamme, a proposé une approche légèrement différente. L’Astell&Kern P1 est aussi premium que ses modèles précédents, mais contrairement aux appareils précédents, celui-ci est conçu pour les personnes menant une vie plus active.

7. Enceintes Bang & Olufsen Beolab 8: Fusion Ultime du Design + du Son

Dans un marché inondé d’enceintes sans fil bon marché conçues pour des achats en masse, trouver des enceintes de haute qualité et minutieusement conçues devient de plus en plus rare. Bien que de tels produits existent toujours, ils deviennent de plus en plus de niche chaque année. Bang & Olufsen, cependant, continue de défendre la connectivité sans fil tout en maintenant sa tradition de design emblématique d’enceintes – parfaitement illustré par les enceintes Bang & Olufsen Beolab 8.

6. Nouvelles Enceintes de la Série KEF Q Dotées de la Technologie « Trou Noir Acoustique »

KEF est réputé pour ses enceintes de haute qualité qui offrent un son excellent tout en rehaussant l’esthétique de tout espace. Avec la sortie de ses enceintes de la série Q, KEF amène sa technologie de pointe d’Absorption Métamatérielle (MAT) à un point de prix plus abordable.

5. IKEA Réimagine des Pièces Emblématiques des Années 60 et 70 dans la Collection Nytillverkad

La marque suédoise mondiale IKEA nous a tous ramenés dans le temps avec la troisième sortie de sa collection emblématique Nytillverkad. Cette dernière édition rend hommage à l’esprit insouciant et créatif des années 1960 et du début des années 1970. En ravivant des designs intemporels des designers influents d’IKEA Karin Mobring et Gillis Lundgren, la collection Nytillverkad offre une réinterprétation moderne de l’esthétique détendue et ludique de l’époque.

4. FiiO Donne un Coup de Jeune aux Lecteurs CD et Cassette Portables

FiiO prend la technologie d’antan et l’amène dans l’ère moderne. La société chinoise d’équipement audio a lancé le lecteur CD portable FiiO DM13, aux côtés d’une mise à jour du lecteur de cassette portable FiiO CP13. Tous deux présentent des designs instantanément classiques et des fonctionnalités modernes, et vous permettent de ressortir cette collection de CD et de cassettes que vous avez stockée dans le garage pour en profiter à nouveau.

3. La Maison Lark du Milieu du Siècle Adopte la Modernité Tout en Préservant l’Histoire

À West Seattle, Washington, perchée au sommet d’une falaise avec des vues panoramiques sur l’île de Vashon, les montagnes Olympiques et le Puget Sound, se trouve la Maison Lark. Conçue à l’origine en 1958 par l’architecte de renom Al Bumgardner, ce joyau du milieu du siècle a fait l’objet d’une rénovation transformative, réimaginant son espace pour mieux correspondre à ses propriétaires actuels tout en honorant son héritage. Le projet, mené par SHED Architecture & Design, insuffle une nouvelle vie à la maison en équilibrant délicatement l’innovation avec la préservation.

2. L’Aéroport de Portland Grandit Avec un Toit en Bois Massif Imposant

Comme alternative au béton et à d’autres composites conventionnels, le bois a refait surface en tant que matériau de construction populaire. Longtemps considéré comme trop fragile et sujet aux dommages, cette ressource naturelle a été réinventée en une suite d’éléments structurels renforcés connus sous le nom de bois massif : panneaux collés, cloués et chevillés et poutres capables de renforcer tout, des grandes résidences aux gratte-ciel à grande échelle. Le vaste auvent du terminal principal agrandi de l’aéroport de Portland (PDX), conçu par ZGF, pourrait bien être son application la plus impressionnante à ce jour.

1. SHED Revitalise une Maison du Milieu du Siècle à Portland Avec le Minimalisme Japonais

SHED Architecture & Design avait trois maisons modernes dans les 10 meilleurs articles d’architecture de 2024, il n’est donc pas surprenant qu’ils se soient classés en tête avec la Maison Mori. Dans une zone boisée de Portland, Oregon, cette maison moderne du milieu du siècle, conçue à l’origine par Saul Zaik en 1963, a été soigneusement réimaginée pour répondre aux besoins esthétiques et fonctionnels de ses nouveaux propriétaires : une jeune famille passionnée de design. Encadrée par des arbres imposants, cette retraite paisible privilégie la connexion avec l’environnement naturel.

Comme toujours, merci de lire Design Milk en 2024 et au-delà! Consultez le reste de la couverture de fin d’année de Design Milk ici!