Il n’y a rien de tel que la joie de trouver le cadeau pour les petits de votre liste – celui qui provoque un cri authentique, un saut joyeux ou un émerveillement les yeux grands ouverts. Et bien que choisir des cadeaux pour les enfants puisse être un peu comme une chasse au trésor, nous avons fait le travail à votre place avec ce guide ludique de cette année. Des ensembles de construction magnétiques et des kits d’activités artistiques aux veilleuses fantaisistes et aux cuisines de jeu modernes, ces choix promettent de ravir chaque artiste en herbe, constructeur et rêveur. Plongez-vous et découvrez des cadeaux aussi amusants à offrir qu’à recevoir – et qui pourraient bien vous faire souhaiter être de nouveau un enfant!

Clixo \\\ 18 $ -200 $

Dans la même catégorie que LEGO, Magnatiles et blocs de bois, Clixo offre un jeu ouvert sans fin avec un design super simple. Fabriqué à partir de papier synthétique durable et d’aimants puissants, Clixo est léger et flexible, permettant aux petites mains de façonner et de mouler les pièces en… eh bien, tout ce qu’ils peuvent imaginer! En tant que mère de trois enfants, j’ai personnellement testé ceux-ci, et je suis constamment bluffée par les créations que mes enfants inventent. Aujourd’hui c’est une boule, demain un lanceur de toiles, et le lendemain? Qui sait! Le son de “clic” satisfaisant des aimants ajoute au plaisir tactile, et j’adore les couleurs vives et la facilité de transport – il suffit de les empiler, pas besoin de boîtier de transport.

Mochi Kids x Jenny Lemons Barrettes \\\ 20 $ -24 $

Ajoutez un peu de plaisir à n’importe quelle chaussette – enfant ou adulte! – avec ces adorables barrettes à cheveux de la collaboration Mochi Kids x Jenny Lemons. Le plus difficile est de choisir lequel obtenir : champignon Shiitake, gingembre, bok choy ou papaye? (J’ai la mini pince à citron, et sa prise étonnamment forte est parfaite!)

Balle de basketball Chance \\\ 30 $ -40 $

Pour le futur athlète, Chance fabrique des ballons de basketball en caoutchouc recyclé dans des designs accrocheurs. Et il y a quelque chose de merveilleusement nostalgique à emballer un ballon de basket – pas de surprises, juste de l’excitation instantanée!

Majo Ideas, Vol 12 – Opt Art \\\ 22 $

Cet été, je me suis lancé le défi de faire des leçons d’art quotidiennes avec mes enfants pendant une semaine, et c’était génial! J’aurais aimé connaître Majo Ideas avant – ces packs sont remplis d’activités artistiques et d’inspiration, comme des mini-kits de musée pour la maison. Ajouter ce dernier numéro dans la chaussette de mon aîné est mon plan de survie pour les vacances d’hiver!

Cuisine Studio Eggi \\\ 875 $

Si vous recherchez un cadeau “gros lot” qui fait sensation, une cuisine de jeu est universellement appréciée. Cet ensemble particulier a une finition inspirée du terrazzo et est fabriqué à partir de matériaux recyclés. Plus qu’une simple cuisine de jeu, elle est conçue pour une expérimentation réelle et désordonnée. Bonus : elle est livrée à plat, facile à assembler sans outils, et est livrée avec des accessoires prêts à jouer comme un distributeur d’eau, un bol mélangeur et des tasses utilitaires. C’est le rêve d’un mini chef!

Veilleuse Everybody Night Light Areaware x Dusen Dusen \\\ 35 $

Apportez un peu de fantaisie à la routine du coucher avec ces veilleuses à l’effigie amicale dans trois couleurs amusantes. Elles créent juste l’ambiance idéale pour se détendre avec style.

Giiker Super Blocks Smart Puzzle Game \\\ 59 $

Pour un jeu sans écran qui fait travailler le cerveau, ce puzzle au look rétro s’illumine, et le défi est de remplir les cercles éclairés avec les bons blocs. Avec plus de 1 000 niveaux, il est engageant pour les enfants (et soyons honnêtes, aussi pour les parents).

Ensemble de construction de jouet connecté Mushi HEX \\\ 15 $

Cet ensemble de 100 formes hexagonales se connecte sur les côtés, ce qui le rend intuitif pour les petites mains pour créer des structures infinies. Idéal pour le petit architecte – et pour vous donner un moment pour siroter ce café chaud!

Bureau de maison Flair Avenlur \\\ 269 $

Offrez-leur un espace rien qu’à eux avec ce bureau de maison en bois réglable et une chaise. Convient aux tout-petits jusqu’à 6 ans, il comprend un tableau noir, un abaque coloré et un coussin confortable. Les rideaux en font un coin cosy pour la lecture ou une cachette idéale pour des séances de créativité sérieuses.

Combinaison utilitaire Noble dans le Quilt de Dorothy \\\ 105 $

Enfin, notre combinaison utilitaire préférée convient à tous les genres jusqu’à 12 ans. Fabriquée en toile de coton Pima biologique certifié GOTS, cette tenue résiste à un jeu sérieux tout en restant douce sur la peau. Le motif de quilt géométrique lui donne une touche classique avec une touche moderne – parfait pour l’enfant à la mode!

