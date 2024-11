Avec les fêtes qui approchent, viennent beaucoup de fêtes. Pour des amis ou de la famille curieux en cuisine, offrir quelque chose de délicieux présenté avec quelque chose de cool que l’hôte peut garder est une bonne idée. Que vous fassiez vos achats pour quelqu’un au début de son aventure culinaire ou pour la personne qui possède tous les gadgets de cuisine, voici plusieurs idées pour inspirer vos cadeaux de vacances.

Caviar d’Esturgeon Blanc Sterling Farms \\\ 119 $

Bol de Service Sculptural CHROMA \\\ 199 $

Arriver avec du caviar ne déçoit jamais. Pour faire une déclaration ultime, ajoutez un récipient de service unique et fonctionnellement façonné pour mettre la boîte d’esturgeon blanc sur de la glace et des blinis shingled.

Petite Assiette de Crudité par The Chef’s Garden \\\ 33 $

Kit de Germination de Micro-pousses Patella Crescenda par House of Thol \\\ 63 $

Parfois, une tenue est entièrement basée sur les accessoires. Eh bien, on pourrait dire la même chose d’un plat et de sa garniture. Offrez le cadeau de micro-pousses avec un joli kit de germination de comptoir. Et pendant qu’ils attendent que les leurs poussent, quelques petites crudités adorables feront l’affaire.

Ensemble de Moulins à Sel & Poivre Bodum Geo \\\ 49 $

Poivre Blanc de Kampot par Mill Pepper Co. \\\ 24 $

Poivre Noir de Kampot par Mill Pepper Co. \\\ 20 $

Offrez le cadeau de la nuance avec des grains de poivre noir et blanc. Certes, ils proviennent de la même plante, mais en raison d’un séchage différent, ils finissent par avoir une apparence et une saveur différentes. Imaginez avoir un élégant ensemble de moulins à poivre dédié au poivre blanc et noir qui peut rester sur le comptoir. Que les tests de goût commencent !

Pichet Wave par Sophie Lou Jacobsen \\\ 195 $

Sirops Coquins \\\ 15 $ chacun

Pour la personne qui aime les cocktails sophistiqués, offrez un élégant pichet en verre avec des sirops simples aromatisés pour préparer des cocktails de qualité bar à la maison sans tout faire à partir de zéro.

Ensemble-Cadeau de Boules de Soupe Végétaliennes Omiso \\\ 27 $

Bouilloire Électrique Clyde par Fellow \\\ 125 $

Avec plusieurs mois froids à venir, rien n’apporte autant de confort qu’un bol de soupe chaude. Pour la personne qui aime la facilité de la soupe instantanée mais qui apprécie le design et le processus de fermentation du miso de plusieurs mois.

Sirop d’Érable Pur de Tree Juice \\\ 23 $

OTTO: Pot à Café Turc Moderne par Goat Story \\\ 55 €

Pour la personne qui aime servir des pancakes avec du sirop d’érable chaud.

Plateau en Travertin Ansel par Nach Vorn \\\ 150 $

Fromage Harbison de Jasper Hill Farms de Saxelby \\\ 25 $

Vous a-t-on donné une tâche de potluck ? Ce n’est PAS votre planche de charcuterie fromageuse. Servez un délicieux fromage crémeux enrobé d’écorce sur un plateau en travertin fondu à la Dali.

Ensemble de 4 Serviettes à Carreaux du Désert par Block Shop \\\ 70 $

Pour la personne qui aime dresser une table colorée, vous ne pouvez jamais vous tromper avec un nouvel ensemble de serviettes ou sets de table originaux. Les textiles de Block Shop sont imprimés à la main par des maîtres imprimeurs de 5e génération à Jaipur. Fabriqués à partir de 55% de lin et 45% de coton, la palette de couleurs douces du désert avec un ourlet rose doux ajoutera une touche inattendue et sophistiquée à n’importe quelle table de fête.

Serveur de Gâteau à une Main par MoMA \\\ 14 $

Support à Gâteau en Érable par Elise McLauchlan \\\ 140 $

Étant donné que le stockage en cuisine est si précieux, il est rare de recommander des gadgets qui ne font qu’une seule chose. Cependant, pour la personne qui organise beaucoup de fêtes d’anniversaire, ce serveur de gâteau italien est un must. Associé au support de gâteau en érable incroyablement lisse et vous êtes sûr d’être invité à chaque fois.

Grill de Table au Charbon de Bois Yakitori de 36 « par Bincho Grill \\\ 492 $

Mélange Premium de Charbon de Bois Naturel Binchotan Komaru \\\ 108 $

Pour l’enthousiaste de la cuisine en plein air, offrez un véritable grill binchotan de style japonais avec du charbon de bois pour tous leurs besoins en grillades.

Cet article contient des liens d’affiliation, donc si vous faites un achat à partir d’un lien d’affiliation, nous gagnons une commission. Merci de soutenir Design Milk !

TJ Girard est une designer alimentaire recherchée et consultante créative, célébrée pour la mise en scène d’expériences alimentaires + boissons théâtrales et interactives. Elle réside maintenant en Californie où sa créativité est alimentée par l’énergie solaire ! TJ écrit la chronique de Design Milk appelée Taste.