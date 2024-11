Pour ceux dont le langage de l’amour est le don, c’est le moment de briller – surtout si vous aimez faire des folies. Personnellement, rien ne me procure plus de joie que de partager de grands créateurs et des objets artistiques tout en soutenant les artisans derrière leur création. D’un être cher à un ami précieux, ou peut-être même pour vous-même, cette belle sélection d’objets de design saura satisfaire l’esthète le plus exigeant. Continuez à lire pour trouver des cadeaux potentiels qui peuvent être appréciés toute l’année… et obtenez quelque chose pour vous-même!

Bouchon de bouteille Chelsea + Paire de verres courts en cristal par Reflections Copenhagen \\\ 152 $ + 367 $

Commandés à la carte ou achetés en duo, ces verres en cristal sont conçus pour éblouir n’importe quelle table avec leur élément facetté en forme de pierre précieuse. Les deux options font partie de la famille Chelsea, le bouchon de bouteille étant taillé pour correspondre à la forme présentée à la base des verres. Le cristal fin taillé à la main est livré dans une boîte cadeau commémorative et de luxe avec son propre chiffon de nettoyage et de polissage.

La lampe Brut par Wooj \\\ 145 $

La géométrie rigoureuse de cette lampe est tempérée par sa douce lueur mettant en valeur le côté plus doux du Brutalisme à travers trois combinaisons de couleurs – une plus éthérée que l’autre. Son corps et son abat-jour sont imprimés en 3D à partir de PLA recyclé avec l’apparence de plans extrudés pour créer une forme texturée. De plus, la composition est un léger clin d’œil au travail influent de l’architecte italien Carlo Scarpa dans le béton et l’extrême attention aux détails.

Ensemble de couverts portable en acier inoxydable par Prada \\\ 480 $

L’ensemble de couverts portable de Prada met en avant une autre extension de la maison de mode italienne dans les accessoires de style de vie, qui saura satisfaire les amateurs de mode et les écologistes. Le trio d’ustensiles est rangé dans un conteneur livré dans un sac en nylon recyclé Re-Nylon – un matériau innovant produit à partir de plastique océanique purifié et recyclé – accentué d’un logo émaillé. Il s’agit de l’un des nombreux accessoires de pique-nique enviables.

Vase pilier Cara par Franca \\\ À partir de 118 $

Les courbes coquines et fluides peintes sur la surface de ce vase polyvalent sont emblématiques de la beauté et de la grâce. De l’organisation des ustensiles à la mise en valeur de compositions florales, cet objet artistique se décline en quatre tailles pour s’adapter à divers besoins en matière de design intérieur. Affichez cette œuvre légèrement sculpturale seule pour combler un renfoncement, parmi un groupe de pièces similaires pour une plus grande composition de table, ou en contraste avec des formes plus sombres pour attirer l’attention.

Porte-bougie Balustre noir par le designer français Sam Baron pour Diptyque \\\ 125 $

Le grain du bois texturé, la finition noire frappante et une série de formes bulbées se conjuguent pour capturer la beauté brute de la nature dans le balustre conçu par Sam Baron pour Diptyque. Cet objet d’art sert à sublimer tout, des pots décoratifs, une ambiance intérieure intime, et des rituels d’auto-soins améliorés par la lumière des bougies. Et avec une variété de tailles, il y a beaucoup à choisir pour élargir les possibilités de cadeaux.

SongBook Max par Tivoli Audio \\\ 600 $

En hommage au classique boombox, le SongBook Max fusionne style et son, nostalgie et technologie premium. L’appareil offre également un volume impressionnant, des fréquences bien équilibrées et des basses conséquentes. Équipé d’éléments analogiques, les utilisateurs peuvent tirer un grand plaisir de la tactile en tournant les boutons et en poussant les curseurs pour un sentiment traditionnel de contrôle. C’est un compagnon portable prêt à diffuser vos morceaux préférés presque n’importe où.

Service à boire n° 257 – Carafe à vin Commodore par Oswald Haerdtl pour Lobmeyr \\\ 614 $

Lobmeyr est situé parmi les plus grands fabricants de cristal, vieux de plusieurs siècles et synonyme de travail manuel, incarnant le luxe. Cette collection de l’architecte autrichien Oswald Haerdtl est un exemple parfait de design moderne durable – tiré des années 1950. La carafe Commodore attire l’attention par ses lignes épurées, sa clarté parfaite et sa silhouette sexy. C’est le cadeau idéal pour les fans de mobilier domestique architecturalement adjacent ainsi que pour les collectionneurs de cristal.

Ensemble de cuillères de service en verre Colorblock par DOT pour East Fork \\\ 118 $

East Fork fait appel au studio d’art du verre basé en Floride DOT pour une collaboration colorée qui est une véritable douceur. Les créateurs derrière ce duo de cuillères de service fabriquées à la main ont associé le verre avec des finitions contrastées, mate contre brillante, et jouent avec des couleurs froides qui ajoutent un élément graphique aux tables lorsqu’elles sont utilisées. Parfait pour ceux qui aiment recevoir ou même simplement pour élever leur expérience culinaire quotidienne.

Couverture en tricot bleu cobalt Sonia par Unison \\\ 165 $

Comme la toile, les textiles offrent un riche support pour l’expression artistique. Cette couverture s’inspire des designs graphiques audacieux de l’artiste française Sonia Delaunay et traduit ces éléments en un motif géométrique coloré. La construction double tricot, composée de 75 % de coton recyclé ainsi que de 5 % de plastiques recyclés, confère à cette pièce un poids substantiel en plus d’une nouvelle vie pour les matériaux jetés. Des housses de coussins assorties offrent des opportunités supplémentaires pour la décoration.

Sculpture de roue chromatique par Vetro Vero \\\ 3 600 $

Ces rondelles colorées sont des pièces sculpturales lumineuses et spectaculaires qui ne sont pas destinées aux âmes sensibles. Disponibles dans une douzaine de teintes, chaque objet est monté sur un piédestal linéaire – la hauteur peut être personnalisée selon les besoins – en célébration de la pure géométrie, du verre impeccable et des couleurs vives. Chaque composant, le support et le disque, est entièrement fabriqué à la main pour une œuvre d’art inimitable.

Suivez-nous pour ne manquer aucun de nos Guide de cadeaux 2024 cette année!

Cet article contient des liens d’affiliation, donc si vous effectuez un achat à partir d’un lien d’affiliation, nous gagnons une commission. Merci de soutenir Design Milk!

Avec des diplômes professionnels en architecture et en journalisme, l’écrivain basé à New York, Joseph, a le désir de rendre la vie belle accessible. Son travail vise à enrichir la vie des autres par la communication visuelle et le récit à travers le design. Lorsqu’il n’écrit pas, il enseigne la communication visuelle, la théorie et le design.