À une époque de grands changements et de turbulences, il est important de montrer aux gens que nous nous soucions d’eux, et pas seulement pendant la saison des fêtes. Avec nos actions, avec nos mots, et un petit cadeau ne fait pas de mal non plus. Voici dix de nos choix à moins de 50 $ qui sont sûrs de faire briller un peu plus ceux qui sont sur votre liste en cette nouvelle année.

MOFT Snap Tripod \\\ 39,99 $

Ce trépied intelligent inspiré de l’origami a attiré beaucoup d’attention, MOFT ayant remporté plusieurs prix Red Dot au cours des dernières années. Le Snap Tripod dans la même veine que ses frères et sœurs, utilisant des techniques de pliage pour créer de nouveaux étuis inventifs pour un trépied au-delà de son original. Cette approche unique de ce qui était autrefois un objet sombre, lourd et encombrant, est maintenant disponible en dix couleurs tendance, réduisant la stigmatisation et le poids logistique de transporter du matériel photo au quotidien.

Karst Stone Paper Notebook \\\ 28,95 $

Ce cahier porte bien son nom, n’utilisant aucune fibre de bois dans la création des pages ou de la couverture du cahier. Au lieu de cela, la poussière de pierre et le substrat sont recyclés à partir de la fabrication industrielle et mélangés avec un liant pour créer un papier lisse, doux et complètement résistant à l’eau. Vous n’aurez plus besoin de ventiler lentement votre cahier avec un sèche-cheveux après avoir été pris sous la pluie, en essayant désespérément de séparer les pages. Avec une petite poche à l’arrière et un séparateur de livres qui sert également de marque-page, chaque cahier a 144 pages. Ils ont un poids satisfaisant, sans être encombrants à transporter.

Couteau d’office Misen \\\ 44 $

Le couteau d’office Misen est disponible en cinq couleurs classiques, sûr de ravir quiconque passe du temps en cuisine. Avec une lame équilibrée et une finition en acier inoxydable, ce couteau de base facilitera les petites tâches de découpe ou d’épluchage. Découvrez l’ensemble de la collection Misen ici, remplie d’outils de cuisine intelligents et pratiques pour quiconque cherche à se sentir plus à l’aise avec ses compétences de chef.

Minis de Freeland Spirits \\\ 44,99 $

Freeland Spirits, une entreprise indépendante dirigée par des femmes, connaît vraiment son affaire. Ce coffret est une dégustation parfaite pour les fans inconditionnels et ceux qui ne connaissent pas encore la marque basée à Portland, sûr d’impressionner les palais les plus discernants. L’ensemble comprend trois bouteilles de 200 ml : leur signature Freeland Gin, un gin plus herbal Forest Gin, et un Dry Gin audacieux et assertif. Pleins de saveurs inventives et fraîches, ils sont bons à avoir sous la main pour un cocktail de week-end ou peut-être un dernier verre sur glace, pour pleinement expérimenter les complexités botaniques présentes dans chacun.

Haut-parleur Muzen MelodyPod \\\ 49,90 $

D’accord, nous savons que celui-ci est techniquement en promotion, mais Muzen est maître dans les mini haut-parleurs et propose plusieurs options pour ceux qui souhaitent améliorer leur qualité audio. Ces haut-parleurs sont étonnamment forts, et le son est net, pas de tonalité cuivrée ou de buzz de volume. Les commandes sont très satisfaisantes, des interrupteurs dorés et un bouton qui tourne doucement lorsqu’il est actionné. Avec un look rétro brillant et deux couleurs amusantes, ils valent largement l’investissement, et un moyen facile de dynamiser un bureau ou une petite pièce.

Batterie externe Anker Nano \\\ 39,99 $

Anker est connu pour fabriquer des produits électroniques de haute qualité, et leurs câbles s’usent rarement autour des ports, ce qui est une victoire très nécessaire à une époque d’obsolescence programmée. Ils fabriquent également certaines des meilleures batteries externes du marché, avec un port USB-C inclus, donc aucun autre câble n’est nécessaire. (Il y a un port USB classique sur le côté pour votre commodité.) Chargez toute la journée sans avoir à vous soucier d’une station de charge. Chargez aussi vos amis, et ils pourraient en obtenir un aussi et pouvoir vous rendre la pareille.

Bougie Mountain Lace d’Otherland \\\ 40 $

Cette belle bougie offre des notes de frémissement de sureau, de poire Anjou et de fleur de pommier, un parfum fruité hivernal plus sucré que vert. Fabriquée par Angela Cook Stone, elle associe des fragrances raffinées à de la cire de haute qualité pour une bougie propre et réfléchie parfaite pour offrir à vos proches. Avec diverses offres thématiques au choix, toute préférence de légèreté et de fraîcheur à la oud musquée est représentée dans la collection Otherland.

Carter + Rose Ceramic Wall Planter \\\ 46 $

Nous avons tous besoin d’un peu plus de verdure dans nos vies. Entrez le Carter + Rose Ceramic Wall Planter, une façon chic et facile de donner un foyer à une plante aérienne. Avec de beaux choix de glaçure, c’est un cadeau simple mais mémorable qui peut être utilisé dans n’importe quelle pièce de la maison pour ajouter un peu de décoration naturelle. Découvrez le reste de la collection Carter + Rose, y compris ces serpents en céramique, qui viennent dans plusieurs jolis motifs de glaçure.

Le kit Dopp Béis \\\ 48 $

Ce sac astucieux est parfait pour contenir tous vos articles de toilette pour voyager ou simplement pour des retouches tout au long de la journée. Avec des compartiments doubles anti-fuites, le bas s’ouvre pour rassembler les objets plus lourds, tandis que les objets plus légers ou plus encombrants vont dans la poche principale. Proposé en 12 couleurs uniques, il y en a forcément un qui plaira à quelqu’un sur votre liste. Autre avantage, il s’accorde avec le reste des couleurs de la gamme Béis, des bagages au Weekender viral.

Cafetière AeroPress \\\ 49,95 $

La cafetière AeroPress, présentée ci-dessus en rose clair transparent, est la préférée des baristas et des amateurs de café, offrant une bonne option manuelle à la place d’une machine à expresso. Capable de produire une bonne tasse de café filtre à un espresso décent – regardez cette crema ! – l’AeroPress est un excellent choix pour les campeurs, ceux qui manquent d’espace de comptoir, ou simplement quelqu’un cherchant à élargir son portfolio de café. Avec cinq nouvelles couleurs transparentes, il suffit de choisir leur préférée et c’est certain de rendre leurs vacances un peu plus douces. Ou du moins plus énergiques. Suivez-nous pour ne manquer aucun de nos guides cadeaux 2024 cette année ! Cet article contient des liens d’affiliation, donc si vous effectuez un achat à partir d’un lien d’affiliation, nous gagnons une commission. Merci de soutenir Design Milk ! Grandir à NYC a donné à Aria une perspective unique sur l’art + le design, cherchant constamment de nouveaux projets dans lesquels s’immerger. Pâtissière passionnée, crocheteuse et fabriquante de pâtes, le travail manuel et le toucher personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et apprendre sur l’espace.