Le temps douillet est là. La semaine dernière a été bien occupée en Oregon en préparant une semaine de tournage amusante ! Oh, et avez-vous vu la révélation de la salle de bain d'invités beige et joyeuse de la maison au bord de la rivière ? Nous ne pouvons pas décider ce que nous aimons le plus – Le carrelage ? Le mur de poney ? L'éclairage ? Le papier peint ? Trop d'éléments magnifiques.

La visite de maison de cette semaine était une que Emily a envoyée via Slack en s’extasiant sur tout ce bois incroyable. Le designer Drew McGukin et son partenaire ont acheté cette merveilleuse petite maison de Fire Island comme une escapade apaisante et c’est exactement ce qui a été conçu. Avec des éclats de couleur et de motif, c’est une évasion de rêve. Jetez-y un œil ici !

De la part d’Emily : Comme vous le savez peut-être ou non, je porte les mêmes sabots Rachel Comey depuis 6 ans (probablement 12 à 14 fois par an, c’est pourquoi ils ont duré si longtemps). Je les ADORE parce qu’ils me donnent beaucoup de hauteur tout en restant décontractés. Mais ils ne sont pas si confortables (comme la plupart des talons de 5 pouces), donc quand j’ai commandé ces sabots Kork Ease et les ai essayés, j’ai poussé un soupir de soulagement immédiat et un grand “OUI, OK, C’EST PARTI”. Ils sont si flatteurs (ils allongent mes pieds plutôt larges et plats) et sont si confortables avec une semelle bien rembourrée tout en me donnant beaucoup de hauteur les jours/soirées où je veux me sentir comme ça. Si je vivais en ville (c’est-à-dire que je marchais beaucoup) et que je travaillais dans un bureau (c’est-à-dire que je devais avoir l’air professionnel et élégant), je porterais ces chaussures à 100 % pour 3 des 4 saisons. EN FAIT, Buttercup a mangé l’arrière de l’une d’entre elles une semaine après les avoir obtenues (dans le cadre d’un partenariat avec Evereve) et après lui avoir fait une fausse réprimande, j’ai immédiatement acheté une nouvelle paire en sachant qu’elles s’étaient vendues l’année dernière. C’est à quel point je les aime.

De la part de Jess : Cette semaine dernière, j’ai été totalement aux anges car mon frère et ma belle-sœur viennent d’avoir leur premier bébé !!! Je suis une tante !! Je reste avec eux pendant quelques semaines pour les aider et bien que les câlins de bébé soient peut-être la meilleure chose de tous les temps, le lavage constant de mes mains les a laissées si sèches et presque craquelées. C’est de ma faute de ne pas l’avoir anticipé, mais j’ai trouvé cette lotion pour les mains cicatrisante à 4 $ sur le bureau de ma belle-sœur et cela a fait toute la différence. Elle dit même qu’elle dure même après s’être lavé les mains. Une recommandation aléatoire, oui, mais qui fonctionne vraiment !

De la part d’Arlyn : J’ai interviewé la directrice créative d’Artifact Uprising il y a quelques mois pour une histoire sur laquelle je travaillais et elle m’a dit qu’ils allaient bientôt sortir de superbes nouvelles options de cadres, particulièrement en couleur. Eh bien, ils sont maintenant disponibles et je les adore vraiment ! Tous mes cadres sont assez neutres, et bien que j’adore un beau cadre en bois ou même doré, je pourrais voir ce rouge punchy ou ce bleu cobalt vraiment être une star soit sur une pièce autonome, soit comme un endroit intéressant pour votre regard dans un mur de galerie. Ils ont même des tapis assortis, bien que je pense préférer la puissance du cadre avec un passe-partout blanc traditionnel.

Devinez qui est de retour chez Target pour la saison des frissons ??? John Derian ! Si vous connaissez quelque chose sur sa propre boutique, alors vous savez que ses produits ne sont pas dans la catégorie super abordable. Mais chez Target, vous obtenez ses designs haut de gamme pour une bouchée de pain !

De la part de Gretchen : Les dernières semaines ont été bien remplies ici et heureusement, Emily M est revenue pour nous aider à franchir la ligne d’arrivée sur plusieurs projets. La semaine dernière, nous avons teint le sol de la cabane d’artisanat (grange d’art) et nous avons enfin eu un peu de temps pour rattraper notre retard – en termes de voyages amusants, de temps en famille et de nos nouveaux achats de mode préférés. Un matin, elle est venue en portant les sabots les plus mignons que je pensais être les mêmes sabots Boston Birkenstock sur lesquels j’avais récemment craqué (et que j’adore toujours), MAIS NON. Elle a révélé qu’ils étaient en fait juste une très bonne contrefaçon qu’elle a trouvée sur Amazon ! Entre ces sabots et la contrefaçon de sweat-shirt Free People que Kaitlin m’a recommandée il y a quelques semaines, mon panier se remplit rapidement ! Emily peut attester du confort et de la marchabilité et je peux attester de leur mignonnerie – et ils sont disponibles dans tellement de jolies couleurs !

De la part de Mallory : C’est pratiquement l’automne maintenant, alors j’ai beaucoup porté cette veste avant et après mes entraînements !! Elle est courte, mignonne, et est faite dans un tissu néoprène amusant 🙂 en plus, elle est en solde en ce moment !

De la part de Caitlin : Celui-ci s’adresse à tous mes compagnons maniaques de la carte de crédit, alors n’hésitez pas à ignorer celui-ci si vous venez de sentir vos yeux se vitrer. J’ai obtenu la carte Robinhood Gold en mars et à ma grande surprise, elle est rapidement devenue ma carte préférée pour mes dépenses quotidiennes. Elle propose un remboursement de 3 % sur tous les achats (5 % sur les voyages), il n’y a “pas de frais” (elle nécessite cependant un abonnement annuel de 50 $ à Robinhood Gold, mais elle se rembourse largement avec un APY de 4,5 % sur les économies, un match de 3 % sur les IRA, et une augmentation de 1 % sur les nouveaux dépôts en courtage), et elle a toutes les fonctionnalités que vous attendriez d’un important fournisseur de cartes de crédit (protection des voyages, assistance routière, prolongation de la garantie, etc.). Mais tous ces avantages pâlissent en comparaison avec les NUMÉROS DE CARTE VIRTUELLE, qui ont changé ma vie ADHD ! Combien de fois vous êtes-vous inscrit à un essai gratuit, avez oublié d’annuler, pour être surpris par une grosse charge d’abonnement sur votre prochain relevé de carte de crédit ? (Je vais commencer : cela m’est arrivé comme, un million de fois.) PLUS JAMAIS ! Maintenant, je peux générer un numéro de carte virtuelle qui expire dans les 24 heures. Sans blague – cet outil unique m’a fait économiser des centaines de dollars au cours des six derniers mois. Pourquoi personne n’y a pensé plus tôt ?

Aussi de la part de Caitlin : Je suis TROP FAN de ces étagères graphiques ajustables. Elles ont l’air tellement bien en grappe ! Tellement d’impact, si peu de poids visuel. J’aimerais avoir l’espace – j’adorerais les peindre en rouge vif pour une déclaration qui n’est pas trop écrasante. Quelqu’un, s’il vous plaît, laissez-moi vivre par procuration à travers vous !!! (Ai-je mentionné qu’elles sont en acier à 100 % ?)

Merci d'être passé et revenez demain pour une révélation de pièce très personnelle d'un ancien membre de l'EHD.

