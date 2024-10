Bonjour à tous! Nous espérons que vous avez aimé les révélations et êtes prêts pour plus. La semaine prochaine, nous avons DEUX révélations à vous montrer (une maison au bord de la rivière et une ferme)! Qu’est-ce qu’on peut dire, nous sommes ravis de vous gâter 🙂 De plus, c’est tellement excitant de montrer tout le travail acharné que nous avons continuellement teasé. Tout ce que vous avez à faire, c’est d’attendre jusqu’à demain pour la première révélation, alors passons à ces liens pendant que nous faisons le compte à rebours…

La visite de cette semaine est une autre maison de campagne, mais cette fois elle est vraiment ancienne! Comme à partir de 1489, et c’était autrefois une laiterie. La designer Beth Dadswell a transformé cette petite maison de campagne en une maison chaleureuse et complètement charmante où tout le monde peut rester (si vous voulez voyager en Angleterre bien sûr :)) Peu importe si vous pouvez rester, vous pouvez entrer à l’intérieur à travers votre écran et apprécier. De plus, notez tous les incroyables tons de marron qu’elle a utilisés. À la mode mais totalement intemporel.

De la part d’Emily: Notre photographe Katlin porte ces sweat-shirts légèrement courts à nos séances photo et nous pensons tous qu’ils sont très mignons. Nous avons découvert qu’ils viennent de chez Target et ne coûtent que 25 $! Elle les a en trois couleurs (noir, gris et orange). À noter que le orange est plus d’un joli ton rouge en personne. Un haut parfait, cool, à enfiler et à emporter partout.

De la part de Mallory: Chaque automne, j’achète cette bougie à 10 $ parce que j’ADORE comment elle sent et maintenant elle a une vraie nostalgie. Elle s’appelle « cidre chaud et cannelle » et est en forme de citrouille, ce qui me met vraiment dans l’ambiance. Cette année, le pot est givré, ce que je trouve très amusant 🙂

De la part de Caitlin: Annonce: Après des mois de recherche approfondie, mon copain Dennis nous a acheté l’ASPIRATEUR SANS FIL LE PLUS INCROYABLE que j’aie jamais utilisé. Il fait sentir incroyable notre endroit (sérieusement), il a de superbes lumières d’indicateur (pour savoir quand le sol est vraiment propre), et je n’ai jamais eu à mettre ma main dans le bac pour sortir une mèche de cheveux, de laine, ou quoi que ce soit d’autre. Mais le meilleur? LA BRILLANTE BAGUETTE FLEXIBLE. Vous pouvez la plier vers l’avant pour atteindre sous les lits, les canapés et les tables – pas besoin de se pencher! – ou la plier vers l’arrière pour PLIER L’ASPIRATEUR EN DEUX pour le ranger. C’est vrai : en plus d’être un aspirateur vraiment génial, l’intégralité de l’appareil mesure seulement 27″ de haut x 11″ de profondeur lorsqu’il n’est pas utilisé. C’est tellement FACILE de le ranger dans un placard ou sous une table à jupe, donc il n’y a plus un morceau de plastique laid qui prend de la place dans notre cuisine – je ne pourrais pas l’aimer plus. Applaudissements pour Dennis!!! (Pouvez-vous croire qu’il cuisine aussi?!?!)

Aussi de Caitlin: Si vous ne regardez pas English Teacher, vous allez être gâtés. Faites-moi confiance sur ce coup – c’est drôle à en pleurer, parfaitement casté, et il réussit à jongler habilement entre la satire et le cœur. Si Abbot Elementary est un peu trop mielleux pour vous, l’esprit mordant d’English Teacher pourrait vous plaire. Il n’y a que 8 épisodes (avec la meilleure bande son des années 80, en prime!) et c’est idéal pour un binge-watch d’automne, je vous le promets. (Bonus supplémentaire : après avoir terminé, assurez-vous de jeter un œil à la maison de Jordan Firstman dans Architectural Digest. CASTING PARFAIT. C’est exactement ainsi que j’imaginais la maison de Malcolm!!!)

De la part d’Arlyn: J’ai récemment écrit sur East Fork, mais c’était avant la dévastation de l’ouragan Helene. Comme East Fork a son siège social à Asheville, ils ont partagé sur Instagram et leur site web comment l’achat dans leur collection Seconds (plus d’infos à ce sujet dans un instant) sera d’une aide incroyable pour eux pour écouler leur inventaire afin de maintenir les salaires et les lumières allumées – ils expédieront dès qu’ils pourront reprendre les opérations. Ils font également don de 5% de toutes les ventes jusqu’à la fin de l’année à BeLoved Asheville, Poder Emma & La Milpa, et Equal Plates Project, trois de leurs partenaires communautaires qui sont en première ligne de l’organisation de secours. Leur collection Seconds est essentiellement leur “outlet” de poterie pas tout à fait parfaite, mais j’ai acheté de nombreuses choses à un prix incroyable qui semblaient toutes parfaites. Je pense qu’un ensemble de bols avait une toute petite imperfection dans la finition que je n’ai même pas vraiment remarquée car c’était à l’arrière. C’est un excellent moyen de soutenir cette entreprise et de remplir vos étagères à un bon prix avec une belle poterie.

Des nouvelles très excitantes!! Blueprint Lighting et Brownstone Boys ont collaboré sur une magnifique nouvelle collection de luminaires appelée Boroughs Collection. Nous avons déjà adoré les designs, mais l’histoire les rend encore plus spéciaux. De plus, nous aimons à la fois Blueprint Lighting et Brownstone Boys! N’oubliez pas que la maison au bord de la rivière a quelques PIÈCES INCROYABLES de Blueprint Lighting que nous avons hâte de révéler en détail 🙂

De la part de Gretchen: J’ai trouvé une nouvelle paire de pantalons que je cherchais depuis longtemps! Et même si cela me fait mal de dire que je les ai trouvés chez Walmart, je dois dire que leur rapport qualité-prix compense largement. Pour une raison quelconque, j’ai été vraiment attirée par ces pantalons, même s’ils ne semblent pas grand-chose sur le portant (ou en ligne pour être honnête). J’arrêtais pas de revenir pour les regarder et j’ai finalement décidé de les essayer. Quelque chose dans la coupe de ces pantalons fonctionne vraiment sur moi! Ils sont faits d’un genre de matériau côtelé et ont une belle couture sur le devant des jambes, avec plusieurs cordons pour resserrer aux bons endroits. Sur le mannequin, ils semblent un peu trop longs, mais sur mon cadre de 5’9″, ils arrivent à la hauteur de la cheville, parfaits. Ils ont un côté utilitaire sans trop ressembler à un pantalon de randonnée. Je les ai portés pour sortir, je les ai portés pour travailler – super confortable – et ils ont résisté à plusieurs lavages comme s’ils étaient neufs. Je recommanderais certainement de prendre une taille au-dessus car je suis assez sûre que ces pantalons proviennent de la section “junior”. Le XXL me convenait parfaitement avec un peu de marge de manœuvre supplémentaire et je varie généralement entre un 12-14 en pantalons ces jours-ci.

Aussi de Gretchen: Mention honorable – j’ai aussi parcouru le rayon des chaussures et j’ai trouvé ces superbes bottes de pluie courtes avec du néoprène autour de la cheville, tout comme la paire mignonne de Target qu’Em a trouvée en faisant du shopping pour des bottes l’autre jour mais n’a pas pu trouver à sa taille. Elles sont presque identiques! J’adore que ce genre de chaussure soit beaucoup plus facile à enfiler qu’une botte en caoutchouc et elles seront parfaites pour traverser la ferme boueuse pendant cette saison des pluies!

De la part de Jess: Je viens juste de rentrer chez moi après plus d’un mois d’absence! La majorité de ce temps a été consacrée à prendre soin de ma toute nouvelle nièce parfaite. Je ne cesserai probablement jamais de parler d’elle et la quitter n’a pas été facile. Donc, même si je ne suis pas la nouvelle maman ici, j’ai été très impliquée avec mon frère et sa belle-sœur et je voulais recommander l’un des meilleurs achats qu’ils ont faits – Owlet Dream Sock. Ils ne l’avaient pas initialement, mais après les premières nuits où ma belle-sœur ne pouvait pas dormir à cause de l’anxiété tout à fait compréhensible de se demander si le bébé allait bien, une amie proche a recommandé cette petite chaussette moniteur qui vous alerte si le rythme cardiaque de votre bébé, les niveaux d’oxygène, etc. ne sont pas dans une plage normale. Cela a immédiatement soulagé ma belle-sœur et elle a pu dormir beaucoup mieux. C’est cher, mais si vous ou quelqu’un que vous connaissez pourriez en avoir besoin, cela a changé la donne chez eux.

Merci d’être passé et préparez-vous pour peut-être la révélation de ferme la plus amusante à ce jour qui arrive demain! xx