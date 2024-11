Cette semaine dans la rubrique beauté et mode, nous avons repéré quelques trouvailles incroyables chez Sephora et INCREDIBBLE qui pourraient être parfaites pour les invités de mariage. Mais avant de plonger dans ces découvertes, nous tenons à rappeler l’importance de voter et de faire entendre votre voix lors des élections à venir.

Emily nous partage ses achats récents chez Sephora, incluant un correcteur Merit, un surligneur Charlotte Tilbury, une crème pour les cheveux Liquid Glass de Dry Bar, et un nettoyant exfoliant quotidien de Kate Sommerville. Ces produits essentiels de beauté peuvent vous aider à vous sentir et à paraître au mieux de votre forme.

Arlyn, quant à elle, a découvert un shampooing sec abordable et efficace chez Target, mettant fin à sa relation coûteuse avec le produit Amika. Elle souligne la capacité du shampooing à rafraîchir ses cheveux et à prolonger son style entre les lavages.

Caitlin nous raconte son expérience de magasinage pour trouver la robe parfaite pour un mariage à code vestimentaire “cravate noire en option”. Elle a trouvé une robe noire élégante chez Nordstrom qui correspondait parfaitement à ses attentes, offrant un look sophistiqué et flatteur pour l’occasion.

Mallory partage ses essentiels de maquillage, y compris un anti-cernes léger et couvrant, un rouge à lèvres brillant Hourglass, et un mascara volumisant. Ces produits simples mais efficaces lui permettent de se sentir confiante et prête pour n’importe quelle occasion.

Gretchen nous parle d’une découverte surprenante qui a amélioré sa vie quotidienne : des patins de meubles pour ses appareils de cuisine. Cette solution abordable lui a permis de déplacer ses appareils plus facilement et d’éliminer une source de frustration dans sa cuisine.

Jess partage son enthousiasme pour sa nouvelle sangle de montre Apple Watch, soulignant son apparence élégante et les compliments qu’elle a reçus de ses amis. Elle a également profité de l’événement de réduction de Sephora pour se procurer des produits de soin de la peau et de maquillage, dont un anticernes pour les yeux et un masque pour le visage.

En conclusion, il est important de prendre soin de soi et de se sentir bien dans sa peau, que ce soit en choisissant des produits de beauté de qualité ou en trouvant des solutions pratiques pour améliorer votre quotidien. N’oubliez pas de voter et de faire entendre votre voix, car chaque voix compte. Bonne fin de semaine et à bientôt pour de nouvelles découvertes beauté et mode!