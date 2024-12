C’est dimanche et nous espérons que tout le monde qui a célébré a passé un excellent Thanksgiving en famille. Nous avons jonglé entre le travail et le temps en famille, mais cela en vaut toujours la peine de passer du temps ensemble dans le chaos 🙂 Oh, et nous espérons que vous avez adoré la révélation de la jolie chambre de la nièce d’Emily, et ne vous inquiétez pas, le post étape par étape du tableau d’affichage DIY arrive la semaine prochaine. En attendant, voici les liens de cette semaine !

La visite de maison de cette semaine est plus une visite de maison de vacances pour commencer ce mois de décembre avec autant de joie que possible. L’ami d’EHD, Drew Michael Scott, vient de publier sa maison de Noël de l’année dernière et elle regorge d’idées merveilleuses. Vous devriez aussi voir sa cheminée cette année 🙂 Profitez-en !

D’Emily: LES GARS. C’est une période chargée pour ma vie amoureuse avec tous les films de Noël et maintenant TANT DE ROMANS DE VACANCES ROMANTIQUES. J’ai vraiment apprécié comment l’industrie de l’édition se dit « Oh ouais ? Nous pouvons le faire aussi » et sollicite beaucoup de nos auteurs de romance préférés pour des novellas ou des romans sur le thème des vacances. Je viens de terminer In The Holidaze de Christina Lauren (un vrai favori à moi, qui était mignon mais assez calme) et j’ai hâte de plonger dans d’autres (recommandations ?). Si vous vous demandez quoi lire dans le monde des thrillers romantiques, je vous recommande vivement de suivre Beach Reads And Bubbly – elle a de GRANDES recommandations dans tous les genres thriller/romance/romantasy/érotica. L’année dernière, j’ai lu Window Shopping de Tessa Bailey et je m’apprête à plonger dans Lovelight Farms. Dites-moi dans les commentaires ce que je devrais ajouter à ma liste.

De Caitlin: C’est enfin arrivé : j’ai acheté un cadeau égoïste. La semaine dernière, j’ai envoyé à ma mère cette brosse ronde chauffante abordable. Bien sûr, je savais qu’elle aimerait l’utiliser… mais honnêtement, je n’avais pas assez de place pour mettre ma propre brosse chauffante dans mon bagage à main, et je voulais pouvoir emprunter la sienne en la visitant sur la côte est. À cette fin : j’ai cette brosse thermique depuis près de deux ans (j’en ai déjà parlé, si cela vous dit quelque chose) et c’est le SEUL outil capillaire auquel je fais confiance. Je n’ai jamais été douée pour me coiffer, mais cela me donne des résultats de brushing professionnels en moins de 15 minutes, À CHAQUE FOIS. Vous enroulez vos cheveux autour (le mouvement est le même qu’avec un fer à boucler – c’est BEAUCOUP plus facile qu’un fer traditionnel !) et cette brosse ajoute toute la brillance et le rebond dont une fille pourrait rêver. Un incontournable pour quiconque manque de coordination pour un vrai brushing !

D’Arlyn: J’ADORE ce nouveau pull à demi-zip que j’ai trouvé il y a quelques semaines chez Gap. J’en ai acheté un similaire l’année dernière pour pas cher sur Amazon et après 1-2 lavages, il était affreux. Ce n’est PAS le cas de celui-ci. Le tissu est génial, il est chaud mais pas trop chaud, a une bonne longueur et se lave très bien. Il est en vente pour environ 48 $ en ce moment pour leur offre du Black Friday, et honnêtement, je pourrais essayer d’en obtenir un autre dans ma taille dans une autre couleur s’il n’est pas déjà épuisé.

De Mallory: Recommandations de paillassons de vacances en route ! J’avais désespérément besoin d’un paillasson et je suis tombée sur celui-ci d’Anthropologie… et j’en suis obsédée. Il est tellement joyeux et mignon !! J’ai aussi vu un DIY de celui-ci qui était incroyable si vous vous sentez bricoleur (cela pourrait être une soirée artisanale de vacances amusante en famille). Ou si vous n’êtes pas très bricoleur – j’ai aussi trouvé celui-ci de Target qui m’a fait dire « awww » à voix haute (et il ne coûte que 13 $). Il est temps de se mettre dans l’ambiance alors pourquoi ne pas commencer à votre porte d’entrée ? Joyeuses fêtes !!!

De Gretchen: Je viens à vous avec un nouveau compte Instagram/TikTok qui me procure tellement de joie à chaque fois qu’ils publient une nouvelle vidéo « will it lamp ? ». Fondamentalement, ce duo d’artistes, Clay et Rory, vont faire du shopping dans les friperies à la recherche d’articles intéressants qu’ils peuvent transformer en lampes avec un peu de reconfiguration créative. J’adorais fabriquer des lampes à partir de paniers vintage et ces vidéos me rappellent exactement cela, mais en mieux ! Ils prendront un magnifique bol en verre opalescent, perceront un trou à l’arrière et attacheront un kit d’éclairage avec une jolie ampoule pour en faire le plus cool des appliques que vous ayez jamais vu ! Ils ont été formidables pour suivre la série et c’est tellement amusant de regarder pour se mettre dans l’esprit créatif.

Aussi de Gretchen: J’avais envie d’une excursion à IKEA depuis un moment et j’ai finalement bravé la foule. Je suis un peu obsédée par le fait d’aller d’abord sur l’application IKEA pour voir ce qui est nouveau ou ce dont je ne peux soudainement plus me passer, puis de sauvegarder chaque article sur une liste pour avoir un plan quand je me rends au magasin. Je finis toujours par acheter beaucoup trop de choses à chaque fois, mais au moins j’ai l’impression de le faire de manière efficace ! Quoi qu’il en soit, il y a quelque temps, j’ai écrit sur mes projets pour aménager mon îlot de cuisine afin qu’il serve mieux de l’autre côté d’un mur improvisé/enclos de conversation pour mon canapé. Si cela vous semble totalement confus, vous n’avez pas tort, mais ce post devrait mieux l’expliquer ! Eh bien, je vis avec un nouveau canapé, adossé à la cuisine et même si j’adore l’arrangement, c’est toujours une horreur car il dépasse l’îlot. Avant de me lancer dans un nouveau projet de construction, j’ai suivi le conseil d’un commentateur pour acheter ces étagères d’abord chez IKEA pour dégager l’espace et espérer le rendre plus ancré. Elles ont la profondeur parfaite, seulement 12″, la même que le rebord de mon îlot, et suffisamment courtes pour se glisser juste en dessous. J’en ai acheté quatre – trois pour aligner l’arrière du canapé et une qui revient pour faire office de table d’appoint. Elles forment un L parfait et me donnent complètement cette ambiance encaissée et fermée que je recherchais. Les étagères étaient SUPER abordables, encore plus avec une carte famille IKEA, sont vraiment solides et ont belle allure.

De Jess: Je cherchais une robe plus formelle pour un événement de vacances amusant auquel j’étais invitée et j’ai trouvé cette beauté. Je ne pensais pas qu’elle fonctionnerait totalement sur moi mais j’ai fini par l’ADORER (elle est mieux portée que sur les modèles). Quoi qu’il en soit, si vous avez besoin d’une superbe robe noire (ou métallique) qui peut facilement devenir formelle, je vous recommande celle-ci. De plus, ce week-end, elle est à -40 %…

Crédits de l’image d’ouverture : Photo de Kaitlin Green | De : La révélation de la chambre de ma nièce pleine de couleurs pour préadolescente qu’elle aimera espérons-le toujours dans cinq ans 🙂