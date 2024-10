Bonjour à tous et bon dimanche! La semaine a commencé un peu chaotique après que Em et sa famille se soient retrouvés coincés à un concert dimanche soir. Mais tout le monde est rentré chez lui en sécurité et une grande semaine de tournage se profilait (plus de River House que nous avons hâte de vous montrer!). Mais en attendant, nous espérons que vous avez aimé voir la révélation de la chambre de bébé DIY de la cousine de Jess car il y a tellement de bonnes idées pour n’importe quelle pièce, quel que soit l’âge! Bon, passons aux liens…

La visite de maison de cette semaine pourrait vous faire redéfinir le terme “nouvelle construction”. Pierce Jordan, un constructeur résidentiel basé à Dallas, a travaillé avec l’architecte Juan Carlos deLeon pour construire sa maison de rêve d’inspiration européenne. Sa principale demande à son designer, Evan Krenzien, était “Je veux incorporer des choses que j’ai reçues de ma grand-mère ou de ma mère”. Disons simplement que nous pensons que la mission est accomplie:) Jetez un œil ici!

D’Emily: Je ne suis évidemment pas la seule à parler du nouveau succès de la comédie romantique Personne ne veut de ça. Espérons que les chiffres prouveront aux dieux du réseau que nous avons besoin de plus de cela (je veux dire – hey les dirigeants, avez-vous déjà vu les chiffres de ces livres de comédie romantique que nous lisons tous ???? ÉNORME !!). Si vous n’en avez pas entendu parler, c’est Kristen Bell et Adam Brody jouant un podcasteur et un rabbin, respectivement, et ils sortent ensemble même s’il y a quelques obstacles sérieux. Le dialogue est vraiment drôle et charmant, et la relation semble saine et favorable. Noah (Adam Brody) semble être un gars moderne et évolué qui pourrait encore être rare, mais c’est agréable de le voir sur grand écran. Je regarderai n’importe quelle romance, comme vous le savez, mais je préfère les feel-goods qui montrent réellement des relations plus saines avec des obstacles normaux. Regardez Personne ne veut de ça maintenant sur Netflix (c’est 8 épisodes de 30 minutes donc oui, vous pourriez commencer et le finir ce soir).

De Mallory: Je deviens enfin une fille de pantalon cargo, tout le monde! J’ai attrapé ces mauvais garçons pour seulement 30 $ chez Nordy’s Rack et ils sont soyeux, verts et TRÈS AMUSANTS. Si la chose du pantalon cargo ample n’a pas vraiment été votre truc non plus, ceux-ci pourraient aussi vous convertir 🙂

De Caitlin: Cette semaine, j’ai été vraiment émue par le nouveau documentaire Netflix Will & Harper, dans lequel Will Ferrell et Harper Steele (de la renommée de SNL) naviguent non seulement en Amérique mais aussi dans une relation changée (Harper est sortie en tant que femme trans en 2022). Quatre de mes amis les plus proches ont transitionné à l’âge adulte (y compris mon meilleur ami, Bailey!), donc la relation de Will & Harper m’a vraiment tiré les larmes – c’est tellement agréable de voir un documentaire qui aborde le sujet avec amour et soin au lieu de peur et de condescendance. Pour ce faire : si vous avez déjà eu une question politiquement correcte ou socialement inacceptable sur les personnes trans, elle est répondue dans ce documentaire. Et si vous n’avez jamais rencontré de personne trans, c’est un excellent endroit pour apprendre! J’aimerais vraiment beaucoup que vous ayez l’occasion de le consulter. (PS. Si rien d’autre, il a un taux de fraîcheur de 99% sur Rotten Tomatoes… donc c’est un sacré bon film, en plus !!!)

Aussi de Caitlin: En parlant de bons films – avez-vous vu Megalopolis ?! Dennis et moi sommes allés au célèbre et magnifique Grauman’s Chinese Theatre pour une projection IMAX dimanche dernier (c’est vrai – deux locaux de LA sont allés au Walk of Fame, volontairement) et mec. Qu’était-ce que c’était ??? (Den est un grand passionné de cinéma, et sa critique était la suivante: “C’était un film.” La conception de décor romain-mêle-biophilique était assez sympa, au moins ? Mais vraiment – QU’EST-CE QUE C’ÉTAIT ?!)

Target est non seulement sorti avec une décoration d’automne TRÈS mignonne mais ils viennent de lancer cette adorable collection pour animaux de compagnie appelée The Cuddle Collab. Si vous êtes propriétaire d’un chat ou d’un chien (ou si vous connaissez quelqu’un qui l’est), jetez-y un œil!

Collier pour chien à blocs de couleur | Tapis de canapé pour animaux de compagnie | Tente de toile pour chat

Ensemble de jouets pour chats Catisserie | Lit pour animaux de compagnie à rayures tissées | Sac fourre-tout pour chien et chat

De Gretchen: Il m’est venu à l’esprit que je suis une collectionneuse de produits Apple. J’ai mon iPhone, une vraie nécessité, mais je gère également et garde l’iPhone de travail (un autre must avec la quantité de contenu que je collecte quotidiennement). Ensuite, il y a mon ordinateur portable de travail et mon ancien mais toujours très nécessaire ordinateur portable que j’utilise uniquement pour le montage vidéo. J’ai été assez bonne pour porter ma vieille montre Apple – incroyable combien de pas on peut faire lors d’un tournage ou d’une journée de shopping – qui fonctionne toujours étonnamment bien après de nombreuses années. Et je suis heureuse de vous annoncer que les écouteurs Airpod Max ridiculement coûteux que j’ai liés il y a longtemps ont été très utilisés. Bien sûr, j’ai toujours mes anciens Airpods intra-auriculaires, qui sont en réalité juste des sauvegardes que je n’utilise jamais parce qu’ils me font mal aux oreilles. Et puis nous ne pouvons pas oublier l’iPad et l’Apple Pencil qui sont très utilisés chaque fois qu’il y a une maquette ou un croquis à dessiner pour le travail. C’est beaucoup à gérer et à charger. Le dilemme du cordon est tellement réel et j’ai réalisé qu’il est essentiel pour moi d’avoir une station et un système où je peux brancher toute la famille à la fin de la journée, la préparer pour le lendemain. À côté de mon lit, j’ai ce super dock de chargement pour mes trois essentiels personnels : mon téléphone, ma montre et mes écouteurs. Si je ne charge pas cette trinité pendant la nuit, ma promenade du matin ne se fera pas. Avant d’investir dans les écouteurs, j’utilisais et j’aimais ce dock de chargement pour mon iPhone et ma montre seulement, qui est un peu plus abordable aussi. Ensuite, à mon bureau, j’utilise cet organiseur pour créer une station de charge “travail uniquement” pour le reste, avec des cordons plus courts, moins emmêlables qui restent en place et des séparateurs qui tiennent mon téléphone de travail, mon iPad et une batterie de secours supplémentaire ou deux. Je dirai que celui-ci est quelque peu visuellement bruyant, mais j’apprécie que tout vive ensemble et pour les maisons avec plusieurs iPads ou Kindles, cela pourrait être un changement de jeu pour tout garder ensemble!

Depuis 13 ans, notre principale fille chez Article, Sarah Chapelle, gère également le compte Instagram EXTREMEMENT populaire, Taylor Swift Styled, où elle poste les pièces de mode exactes que Taylor est photographiée. Les pouvoirs d’investigation de Sarah sont magiques. Mais la nouvelle encore plus grande est qu’elle a obtenu un contrat d’édition de livre à cause de cela, en approfondissant les chansons, les paroles et les coulisses! Elle a passé deux ans à travailler dessus et nous ne pourrions pas être plus heureux/fiers d’elle. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez le précommander aujourd’hui et l’avoir entre les mains dans DEUX JOURS lorsqu’il sera officiellement en vente. Donc, si vous avez un fan de Taylor Swift dans votre vie (nous en avons certainement tous :)) alors ce livre, TAYLOR SWIFT STYLE: FASHION THROUGH THE ERAS, est le cadeau parfait. Félicitations Sarah!!!

De Arlyn: Il y a eu une semaine ou deux où on avait l’impression de vivre un peu l’automne à Los Angeles, et maintenant bien sûr il fait 100 degrés à nouveau du côté est. Mais je sais que le froid va bientôt arriver, et est probablement déjà arrivé dans certains endroits. Je voulais juste faire l’éloge de l’une de mes marques “essentielles” préférées que j’aime consulter tous les quelques années lorsque le temps change et que je me retrouve à avoir besoin de nouveaux sous-vêtements, vêtements d’extérieur, pulls, etc. Uniqlo est génial pour ce genre de choses et je pense que c’est une bonne correspondance entre qualité et prix. J’ai eu beaucoup de choses de là depuis des années, et mon mari adore les combos jogger+sweatshirt qu’ils offrent. Il les a tellement portés que je ne peux pas croire qu’ils ne se soient pas transformés en un tas de fils lâches à présent, mais ils tiennent bon. Leur ligne HeatTech est géniale (elle m’a aidée lors d’un voyage en décembre au Québec), et je lorgne sur une nouvelle veste en duvet compressible puisque celle que j’ai adorée depuis près de cinq ans ne me va plus. Zut.

De Jess: Devinez qui essaie un nouveau shampooing qu’elle adore ?? Moi! Ma coiffeuse TikTok préférée, Mary, faisait l’éloge de cette ligne, Typebea, et se lamentait du fait qu’elle n’obtenait pas la reconnaissance qu’elle méritait (je suis d’accord car c’était la première fois que j’en entendais parler !). Mais c’était ce shampooing en particulier dont elle parlait. Quoi qu’il en soit, il sent très bon, nettoie/exfolie vraiment mon cuir chevelu, et contient un ingrédient qui stimule la croissance des cheveux, ce que j’apprécie toujours! 10/10 jusqu’à présent si vous cherchez à essayer quelque chose de nouveau.

Merci encore d’être passé et à demain pour un article sur la révélation de la River House !! xx

Crédits de l’image d’ouverture: Design de Rebecca Butler | Photo de Veronica Crawford | De: Une révélation de la chambre de bébé EHD Alum Avec des idées DIY si bonnes que les adultes voudront aussi leur voler