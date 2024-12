Les maisons les plus populaires de Dwell en 2024

En 2024, les résidences les plus populaires se sont concentrées sur de nouveaux départs : après des décennies dans sa maison de San Francisco, une femme de 83 ans a achevé sa première rénovation pour vieillir chez elle ; dans l’État de Washington rural, une passionnée de plein air s’est engagée dans la nature en construisant une petite cabane ; et, après une interdiction de 70 ans, une mère et son fils ont construit l’un des premiers ADU de Chicago pour rester proches de leur famille. Des nouveaux départs aux projets révolutionnaires, voici les maisons les plus populaires de l’année.

Construire une cabane de 330 pieds carrés dans l’une des plus grandes destinations de plein air de Washington

Des vitres du sol au plafond et un puits de lumière linéaire aident à intégrer le paysage à l’intérieur de la petite empreinte de la cabane. L’un des avantages de la construction dans la colline est que Catherine et son chien, Lydia, peuvent accéder au toit-terrasse de la maison.

Avant et Après : Après 70 Ans, un Midcentury de Seattle Atteint enfin son Potentiel Complet

Les anciens propriétaires avaient cultivé un grand jardin d’inspiration asiatique. La cour est centrée autour de cet arbre touffu imposant. Cette peinture était censée n’être qu’un espace réservé dans la maquette, mais les propriétaires l’ont tellement aimée qu’ils en ont commandé une identique.

Avant et Après : Les Brownstone Boys Transforment un Garage de Brooklyn en Maison Familiale

Des portes pliantes en verre de Panoramic Doors atteignent neuf pieds et demi de haut pour ouvrir la cuisine sur la cour. « C’est une caractéristique si unique, surtout à Brooklyn », dit Slocum. « On en voit rarement ce genre de chose. » La cour est appréciée depuis plusieurs points de vue, y compris les espaces de vie principaux et un bureau au rez-de-chaussée, ainsi qu’un couloir et des chambres au deuxième étage.

Ce Chalet Hors-Réseau est Votre Habitat Moyen en Conteneur Maritime – Juste Posé sur une Haute Tour Métallique

Cette retraite hors réseau est littéralement nichée parmi les cimes des arbres à Epworth, en Géorgie. Un conteneur maritime recyclé a été transformé en un espace de vie de 300 pieds carrés.

Conclusion

Ainsi, les maisons les plus populaires de Dwell en 2024 ont offert une variété de nouvelles perspectives et approches uniques en matière de design et de construction de logements. De l’intégration du paysage à l’utilisation de matériaux durables, ces maisons ont capturé l’imagination et l’admiration des lecteurs et passionnés d’architecture du monde entier. Quelle serait la maison de vos rêves en 2024 ? Avez-vous déjà envisagé de construire ou rénover votre propre espace pour répondre à vos besoins et aspirations uniques ?