Les Influenceurs Immobiliers de L.A. Répondent à l’Appel de la Catastrophe

Dans les décombres encore fumants, les chiens cadavres commençaient à flairer lorsque le paparazzi de TMZ a attrapé Josh Altman, l’agent immobilier de célébrités, pour avoir son point de vue sur la « ville toute américaine » de Pacific Palisades. « Les gens essaient déjà de vendre leur terrain », a déclaré l’ancienne star de Million Dollar Listing Los Angeles. Le même jour, Altman a rejoint l’émission de grande écoute de Chris Cuomo sur NewsNation pour tenter de décrire l’ampleur de la dévastation qu’il a vue à Malibu, Palisades et Altadena après les incendies de Palisades et d’Eaton: « Pour les gens qui regardent partout dans le monde et qui voient cela, je vous dis, c’est 100 fois pire. »

Altman, comme beaucoup de ses collègues courtiers de luxe ayant le statut de célébrité de la téléréalité, a saisi la scène nationale en saisissant le temps d’antenne sur les réseaux d’information pour traduire le jargon juridique en accroches accrocheuses et traiter leurs réseaux sociaux comme des hubs d’information pour les étapes suivantes, comme naviguer dans l’assurance. Ils ont regroupé leurs ressources et leur influence pour promouvoir leurs messages sur la manière dont Los Angeles va (et devrait) reconstruire dans ce marché immobilier post-catastrophe. Leurs téléphones n’ont pas arrêté de sonner et il est probable qu’ils ne s’arrêteront pas pendant des mois, voire des années.

Parce que L.A. est le centre de l’industrie des influenceurs, ses agents immobiliers de célébrités font partie des nombreux courtiers extrêmement en ligne qui ont temporairement orienté leurs compétences – et leur présence sur les réseaux sociaux – pour aider à la récupération après les incendies de forêt. Aucun groupe n’était mieux préparé à saisir ce moment que les influenceurs immobiliers d’aujourd’hui – un modèle tiré d’une décennie de télé-réalité immobilière populaire qui a atteint de nouveaux sommets pendant la pandémie et a créé une nouvelle race de célébrités, alimentant la montée relativement récente des TikTokers immobiliers.

En Action: Secours Immédiats aux Victimes des Incendies

Dès le début, les agents immobiliers de célébrités se sont mobilisés devant la caméra et hors ligne pour se joindre pour une aide immédiate aux victimes des incendies. Mauricio Umansky, cofondateur et PDG de The Agency, présent sur l’émission Buying Beverly Hills désormais annulée, a lancé des appels sur Instagram pour des dons d’urgence à son centre de secours éphémère, où il a également pu collecter des satellites Starlink pour les travailleurs médicaux d’urgence. « À bien des égards, en ce moment, les agents immobiliers sont aussi des premiers intervenants », a-t-il déclaré au New York Times. « Il y a des pompiers et des policiers, mais quelle est la prochaine étape? C’est nous, les gens qui aident les autres à trouver de nouveaux foyers. » Ailleurs sur Instagram, Ben Belack, membre du casting de BBH, a expliqué les lois aux propriétaires pendant un état d’urgence déclaré. Tracy Tutor de Million Dollar Listing Los Angeles et Chrishell Stause de Selling Sunset ont posté des infographies sur les ressources fédérales et locales pour les catastrophes sur leurs flux et Stories.

Politique et Prévisions du Marché Immobilier

Cependant, derrière toute cette assistance se trouvent la politique et les systèmes de valeur de chaque courtier, qui a toujours plus à gagner lorsque le marché est à la hausse. Tutor et le coéquipier d’Altman, Josh Flagg, ont déclaré à Fox Business que si le milliardaire développeur Rick Caruso avait gagné contre la maire Karen Bass, « cela ne se serait jamais produit ». Flagg a également suggéré que les ruines apocalyptiques de Pacific Palisades et d’Altadena allaient « tristement, avoir un impact positif sur le marché immobilier », faisant monter en flèche les prix des logements et des loyers. L’étoile de Selling Sunset, le courtier Jason Oppenheim, a eu une prise plus surprenante, étant donné sa position sur la « taxe des manoirs » de L.A. (une taxe de transfert imposée aux biens immobiliers de L.A. vendus pour plus de 5 millions de dollars, adoptée en 2022 dans le but de lever des fonds pour aider à résoudre la crise du logement de la ville), qu’il a appelée un « coup fatal aux biens immobiliers haut de gamme » avant qu’elle n’entre en vigueur l’année suivante. Deux jours après le début des incendies, le fondateur de l’Oppenheim Group a publié une vidéo sur Instagram disant que son cabinet représenterait gratuitement les résidents de L.A. déplacés. Il a également tiré la sonnette d’alarme sur les propriétaires pratiquant illégalement la hausse des prix des propriétés sur le marché immobilier bouleversé de la ville pendant des interviews avec la BBC et CNN. « Je suis tout pour la dynamique du marché libre, mais pas après une catastrophe naturelle », a-t-il déclaré à CNN. « Ce n’est pas le moment de faire des profits. »

Ces courtiers célèbres se sont révélés être des porte-parole de facto pour les prévisions et la récupération du marché. Une semaine après les incendies, Oppenheim et Belack, ainsi que près de 50 figures de premier plan du marché, ont appelé les législateurs californiens à doubler la couverture de l’assurance Fair Plan de l’État de 3 millions de dollars, à suspendre les impôts fonciers des maisons touchées et à assouplir les réglementations qui pourraient entraver la reconstruction. Ils ont également plaidé en faveur de la suspension de la « taxe des manoirs » sur les propriétés détruites. « Actuellement, cette taxe insensée efface les profits, donc personne ne construit ici », a écrit Belack aux détracteurs sur Instagram. « Nous devons les encourager à revenir. » Alors que les courtiers immobiliers de luxe de la ville se concentrent sur la récupération au niveau politique, une foule d’autres influenceurs immobiliers plus « micro » ont également orienté leurs plateformes en ligne établies pour partager des connaissances et des ressources en matière de marché à la suite de la destruction.

L’agent immobilier Nicole Reber, dont les cheveux colorés et la mode jouent un rôle aussi important que les propriétés de Los Angeles qu’elle publie, a partagé un lien vers un document Google contenant des listes pour les Angelenos déplacés dans une Story Instagram qui disait: « Liste axée sur les meubles (certains non meublés aussi) de maisons pour ceux déplacés… à tous les prix – veuillez me contacter directement… ». L’équipe de mari et femme Brock et Lori Harris a créé un document Google similaire compilant des baux meublés dans toute la ville alors qu’ils évacuaient leur propre maison. Ils travaillent sans relâche depuis. « Au cours des deux dernières heures, j’ai recommandé un décorateur d’intérieur, un avocat, un assureur et un prêteur », dit Lori, qui estime que le couple a conseillé des centaines de personnes qui ont perdu leur maison dans les incendies de Palisades et d’Eaton. Leur Instagram condense des vérités dures sur la récupération après une catastrophe et les réclamations d’assurance aussi proprement et artistiquement que leurs annonces mises en scène et leurs clips de podcast élégants. « Les gens sont propulsés sur le marché locatif immobilier de Los Angeles alors qu’ils n’ont peut-être pas vécu cela depuis quelques décennies », ajoute Brock. « Il y a beaucoup de choc des étiquettes de prix. »

L’agent immobilier local Teresa Fuller, qui a vu sa propriété commerciale brûler à Altadena, où sa maison et son bureau se tiennent toujours mais sont endommagés par la fumée et la suie, a trouvé sa meilleure utilisation en canalisant « le jet d’informations » en ligne en messages digérables sur des questions comme les services de déblaiement des débris ou la réévaluation fiscale. Ses annonces en ligne puisent dans le répertoire des créateurs de contenu de la génération Z avec du contenu vidéo bien produit, sous-titré et hautement produit. « Il y a tellement de bruit là-bas, donc ceux d’entre nous qui avons un métier doivent rester dans notre domaine sur les réseaux sociaux et essayer d’interpréter ce flot d’informations fou », dit-elle.

D’autres ont fait appel aux legs culturels perdus de la ville. Benjamin Kahle, un agent immobilier qui supervise également l’ordonnance historique du comté de L.A., a appelé sur Instagram des architectes soucieux de la préservation pour aider à reconstruire les anciennes maisons de style Craftsman, Tudor et moderne du milieu du siècle des résidents tels qu’ils étaient, de manière abordable, et « sauver Altadena de l’enfer des flippers de boîtes blanches ». Il a cité les maisons d’étude post-guerre comme exemple pour construire une architecture attrayante avec des matériaux simples et économiques. Jenna Cooper, dont la biographie Instagram indique « l’agent immobilier original axé sur le design », a transformé sa boutique de West Hollywood appelée +COOP en un pop-up de secours incendie gratuit (que des personnalités comme Sharon Stone et Halle Berry ont partagé avec leurs millions de followers).

Pour être sûr, la publicité et la cour assidue des médias ont toujours été dans la boîte à outils du courtier. Comme tout bon vendeur, ils se vendent autant qu’ils vendent la maison. La proximité de la profession avec Hollywood ne fait qu’amplifier cet effet. Le rôle du courtier est aujourd’hui plus qu’une simple transaction; il est centré sur l’identité et les médias, hautement exclusif et personnel, et plus puissant que ceux chargés de reconstruire « L.A. 2.0 » – les fonctionnaires, les architectes et les urbanistes – pourraient être prêts à admettre.

Le mois dernier a été témoin de la précarité de la possession de biens à Los Angeles, de la finesse de la ligne entre logé et sans abri, et de l’élargissement du fossé entre les nantis et les démunis à chaque catastrophe. Après la pandémie et les grèves de Hollywood, les incendies de L.A. arrivent à un point de rupture terrifiant pour la pénurie de logements de la ville et la crise de l’itinérance. L’esprit d’entraide et de bonne volonté bénévole de divers secteurs se trouve au cœur de la résilience et de la rédemption de la ville. Mais pour les sceptiques parmi nous, la ligne entre la philanthropie et la bonne publicité n’existe plus, et ceux qui crient le plus fort après les incendies sont ceux qui profitent à long terme – qu’ils soient prêts à en tenir compte ou non.

Photos principales: @nicolereber/Instagram, @brockandlori/Instagram, @historic_realestate_la/Instagram, @teresafullerrealestate/Instagram, @thejoseprats/InstagramPublié le 30 janvier 2025