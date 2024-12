Les Incontournables de Noël : Lumières Colorées Préférées d’Em, Nouveau Livre de Recettes de Gretchen et Code de Réduction Exclusif pour Anthropologie – Emily Henderson

Le mois de décembre est arrivé et avec lui, les festivités de Noël sont à leur apogée. Cette période de l’année est propice à la découverte de nouvelles traditions, de recettes délicieuses et de décorations éclatantes. Dans cet esprit, nous vous présentons les incontournables de Noël qui vont illuminer votre saison des fêtes.

Les Lumières Colorées Préférées d’Em

Emily Henderson, experte en design d’intérieur, a récemment partagé sa revue des lumières de Noël colorées. Malgré les avis contraires de certains designers, Emily a décidé d’ajouter une touche de couleur à sa maison en optant pour des lumières LED multicolores de style C9 OptiCore. Après les avoir testées sur son abri de jardin, Emily et son mari Brian ont été conquis par leur éclat et leur chaleur. Elle recommande cependant de choisir avec soin le nombre de lumières en fonction de la longueur souhaitée, soulignant que les lumières blanches chaudes de la même marque sont également des incontournables pour créer une ambiance cosy et accueillante.

Le Nouveau Livre de Recettes de Gretchen

Gretchen, passionnée de cuisine, a récemment mis la main sur un livre de recettes qui a captivé son attention. Intriguée par les délicieuses photos et les recettes anti-inflammatoires, Gretchen a trouvé l’inspiration pour ses prochains repas de vacances. Grâce au code de réduction exclusif d’Emily Henderson chez Anthropologie, Gretchen a pu acquérir ce livre de cuisine à prix réduit et se prépare à explorer de nouveaux horizons culinaires pendant les vacances.

Code de Réduction Exclusif pour Anthropologie

En parlant de réductions exclusives, ne manquez pas l’opportunité offerte par Anthropologie pour leur vente du Black Friday. Avec le code EMILYH30, bénéficiez de 30% de réduction sur votre commande avant que la vente ne soit ouverte aux membres AnthroPerks. C’est l’occasion idéale de mettre la main sur les pièces que vous convoitez à un prix avantageux avant qu’elles ne soient épuisées. N’oubliez pas que cette offre prend fin aujourd’hui, alors profitez-en dès maintenant pour embellir votre intérieur pour les fêtes de fin d’année.

En cette saison de partage et de célébration, illuminez votre maison avec des lumières colorées, régalez-vous avec de délicieuses recettes et profitez de réductions exclusives pour créer une ambiance chaleureuse et festive. Joyeux Noël à tous et à toutes !